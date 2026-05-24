Juez libera a sospechosos de ataque contra concejal de Chinautla; PNC los habría capturado por error

Un juez de turno resolvió dictar falta de mérito a favor de dos hombres señalados de participar en el atentado contra la concejal cuarto de la Municipalidad de Chinautla y su esposo. De acuerdo con la resolución judicial, la PNC los habría capturado por error y no logró comprobarse su posible participación en el hecho.

Benjamín Ponciano Gómez y Josué Adán Vicente fueron capturados tras ser señalados como supuestos responsables del ataque. Según la información obtenida, el indicio utilizado por los agentes durante la diligencia policial habría sido que los sospechosos vestían de negro.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Benjamín presentó videos en los que se acredita que su patrocinado ingería alcohol en la tienda donde fue ubicado por los agentes. El detenido habría permanecido en el lugar al menos dos horas antes de su captura, indicio que fue valorado por el juez para otorgarle la falta de mérito.

En el caso de Josué Adán Vicente, declaró que se dirigía a su trabajo como albañil al momento de su captura. Su abogado defensor presentó una constancia laboral con la que acreditó lo declarado ante la judicatura. Fue capturado a pocas cuadras de su lugar de trabajo.

Tras analizar los hechos y los indicios presentados, el juez resolvió dictar falta de mérito a favor de los detenidos y ordenó su inmediata libertad.

El ataque contra Brenda Grandos, concejal cuarto de la Municipalidad de Chinautla, y su esposo ocurrió en el kilómetro 11.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, aldea La Laguneta, zona 18, cuando regresaban de una diligencia con el Concejo Municipal.

En el lugar del ataque quedó la motocicleta conducida por los atacantes, además de la pistola utilizada en el atentado, la cual fue embalada en la escena y presentada como parte de la carpeta de investigación.

Tras un operativo policial, dos hombres fueron capturados como sospechosos y llevados a Torre de Tribunales, señalados del delito de asesinato en grado de tentativa. Los afectados habrían identificado a los sospechosos como responsables del ataque. Sin embargo, durante la audiencia de primera declaración no logró comprobarse su responsabilidad en el hecho armado.

Tras la resolución judicial, el atentado contra la concejal cuarto de Chinautla continuará bajo investigación.

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