Empresarios y políticos condenan fuga de reos en cárcel Fraijanes 2

Este domingo 12 de octubre, autoridades del Sistema Penitenciario (SP) confirmaron la evasión de al menos 20 pandilleros del Barrio 18, quienes cumplían condenas por asesinato y secuestro. Entre ellos figuran reos clasificados como de alta peligrosidad.

Ludin Astolfo Godínez, director del SP, indicó en conferencia de prensa que se detectaron fallas en el monitoreo del personal a cargo del penal y en la supervisión de áreas clave. Agregó que la evasión pudo haber ocurrido en días anteriores.

La fuga ha generado reacciones en distintos sectores, debido al riesgo que implica que estructuras criminales —catalogadas por Estados Unidos como terroristas— permanezcan en libertad.

En un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su preocupación e indicó que “este hecho revela una alarmante negligencia y un nivel de descontrol inaceptable por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación. La ciudadanía merece explicaciones claras y acciones contundentes en relación con estos hechos”.

La CIG exigió a las autoridades: la pronta recaptura de los pandilleros evadidos, una investigación exhaustiva que alcance todas las cadenas de mando involucradas y la aplicación rigurosa de la ley a los responsables. Afirmó que este hecho no debe quedar impune.

El diputado David Mauricio Illescas Sandoval calificó la fuga como “grave e inadmisible” y lamentó que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no se haya pronunciado sobre lo ocurrido.

“Estoy en el barco del presidente Bernardo Arévalo, pero no de gente incompetente como la que está en Gobernación”, publicó en la red social X.

La diputada Sandra Jovel señaló en la misma red social que lo ocurrido debe ser investigado, y que se debe detener y procesar a los responsables, incluidos posibles colaboradores dentro del penal.

También se pronunció el diputado José Chic, quien además de condenar la fuga de los reos, cuestionó la ausencia del ministro y los viceministros de Gobernación en la conferencia de prensa del domingo, donde se confirmó lo ocurrido en el centro carcelario.

Por su parte, la fiscal general, Consuelo Porras, condenó la fuga de los integrantes de estructuras criminales. “Este lamentable hecho evidencia fallas graves en los mecanismos de control y vigilancia del ente responsable”, escribió en su cuenta de X.

Agregó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y deducir responsabilidades conforme a la ley.

Mientras que Ricardo Méndez Ruiz informó que la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; el director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez; el alcaide y personal de servicio de la cárcel Fraijanes 2, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, cohecho y colaboración en la fuga de reos.