Fuga de reos en Fraijanes 2: MP inicia diligencias de investigación para deducir responsabilidades

El Ministerio Público (MP) informó que, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, ha iniciado de oficio las diligencias de investigación pertinentes en relación con la fuga de al menos 20 reos de alta peligrosidad en la cárcel de Fraijanes 2.

“Estos hechos evidencian un preocupante deterioro en los centros de detención, sus controles y sistemas de vigilancia, una situación sumamente alarmante que amerita una investigación exhaustiva, así como la aplicación de todo el peso de la ley para todos aquellos que resulten responsables, sin importar su rol como funcionarios públicos o su papel dentro del Sistema Penitenciario (SP)”, advirtió el ente investigador.

“No escatimaremos esfuerzos para deducir las responsabilidades correspondientes”, afirmó.

La fiscalía emitió esta declaración luego de que el domingo 12 de octubre, en conferencia de prensa, el director del SP, Ludin Astolfo Godínez, confirmara la fuga de los reos integrantes de la pandilla Barrio 18.

En su intervención, el director reconoció debilidades en el sistema de seguridad de la cárcel de Fraijanes 2 e indicó que presentarán la denuncia correspondiente para que sean recapturados los pandilleros.

El SP también compartió el listado con los nombres de los mareros fugados y afirmó que la evasión fue verificada mediante un informe de inteligencia.

“El viernes 10 de octubre se recibió un informe de inteligencia que advertía sobre la posible evasión de internos pertenecientes al grupo denominado Barrio 18, quienes se encontraban recluidos en el referido centro penitenciario”, indicó la institución en un comunicado.

Añadió que, de manera inmediata, se coordinó con unidades de seguridad, inteligencia y personal especializado para llevar a cabo actividades de reconocimiento y verificación física de la población penitenciaria.

“El procedimiento se efectuó utilizando tecnología de verificación biométrica, mediante la cual se estableció de manera fehaciente que 20 privados de libertad habían evadido los controles de seguridad”, afirmó el SP.

Según los indicios, la fuga no se habría producido en grupo, sino de forma gradual: uno a uno o de dos en dos.

