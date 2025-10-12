Fuga de reos en Guatemala: el recuento y las prisiones donde se han registrado

Las cárceles de Guatemala han sido escenario de varias fugas masivas en los últimos años. En estos hechos han escapado reos de alta peligrosidad que utilizaron distintas estrategias para evadir los controles de seguridad.

La más reciente fue reportada este domingo 12 de octubre de 2025 por el Sistema Penitenciario (SP), que informó de la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2. El SP aún investiga cómo se produjo la evasión y afirma que emprende acciones para recapturar a los pandilleros.

El 11 de enero del 2000, once reos condenados a muerte se fugaron del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, luego de tomar como rehén al director del penal. Entre los fugados había miembros de tres de las bandas más peligrosas del país: Los Pasaco, El General y la de Lico, algunos de los cuales ya habían sido sentenciados por secuestro y asesinato.

El 17 de junio del 2001 se registró la fuga de 78 reos de la cárcel de alta seguridad de Escuintla, conocida como El Infiernito. El escape ocurrió en el sector A, durante el horario de visitas, a las 13 horas. Entre los prófugos había integrantes de bandas de secuestradores, asesinos y asaltabancos como Los Pasaco, El General, Agosto Negro, El Indio y El Canguro, según un informe oficial.

Personas que visitaban a reclusos relataron que vivieron 20 minutos de angustia, pues los internos los amenazaron con armas y los obligaron a tirarse al suelo. Al salir del penal, los reos abandonaron dos granadas de fragmentación M-26, que no estallaron debido a que no tenían espoletas.

El 22 de octubre del 2005, 19 reos se fugaron de El Infiernito a través de un túnel de unos 200 metros. Algunos estaban condenados a muerte; otros cumplían condenas por asesinato y secuestro. La fuga ocurrió durante la noche, lo que facilitó la evasión.

El 29 de mayo del 2015, al menos cinco reos se fugaron de la Granja Penal Canadá, en Escuintla, según una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC). Los reclusos, considerados de alta peligrosidad, cumplían condenas por asesinato y secuestro, y pertenecían a las bandas conocidas como Falsos Pastores y Pitágoras.

En abril del 2018, las puertas de dos cárceles de máxima seguridad se abrieron para liberar a 14 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) y cuatro del Barrio 18. Según los primeros interrogatorios de la PNC, 14 de los 18 pandilleros pagaron Q150 mil cada uno, para un total de Q2.1 millones, con el fin de salir por la puerta principal de la cárcel El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. De los cuatro que escaparon de Fraijanes 1, en el departamento de Guatemala, no se tuvo registro oficial.

