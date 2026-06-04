Las características que llevaron al billete de Q100 de Guatemala a ganar un premio internacional

El billete conmemorativo de Q100 del Banco de Guatemala (Banguat) fue galardonado con el premio “Best New Commemorative Banknote 2026” (Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026), un reconocimiento que destaca la innovación, el diseño y los elementos de seguridad incorporados en las nuevas emisiones de papel moneda.

La distinción fue entregada la noche del 2 de junio durante High Security Printing Latin America, uno de los principales encuentros de la industria de impresión de alta seguridad.

La edición de este año se celebró en la Ciudad de Guatemala del 1 al 3 de junio y reunió a expertos internacionales, bancos centrales y empresas especializadas en la producción de billetes y documentos oficiales.

El reconocimiento llega apenas semanas después de que el nuevo billete de 100 quetzales comenzara a circular, el pasado 25 de mayo de 2026, como parte de las actividades para conmemorar los 100 años de la Banca Central en Guatemala y los 80 años de la fundación del Banco de Guatemala.

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Con este galardón, Guatemala suma un nuevo reconocimiento internacional y logra destacar por segundo año consecutivo en una competencia que premia la innovación, el diseño y la seguridad en la emisión de papel moneda.

El anverso del billete conmemorativo de Q100 incorpora mecanismos de seguridad que solo pueden apreciarse al observarlo bajo determinadas condiciones de luz.. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

El reverso

del billete conmemorativo de Q100 incorpora mecanismos de seguridad que solo pueden apreciarse al observarlo bajo determinadas condiciones de luz.. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Las medidas de seguridad que destacaron al billete guatemalteco

High Security Printing Latin America, Impresión de alta seguridad en Latinoamérica, evalúa aspectos la incorporación de tecnología de seguridad y la innovación aplicada a los billetes.

Hilo de Seguridad

Entre los elementos que distinguen al billete conmemorativo de Q100 figura un hilo de seguridad con microtexto y efecto de movimiento al inclinar el billete. Este elemento permite observar el número 100 tanto en numeración arábiga como en numeración maya.

Hilo de seguridad del Billete Conmemorativo de Q100.

Además, incorpora la imagen del la obra pictórica Indio de Nahualá, que también puede apreciarse como marca de agua en el lado izquierdo del billete.

Protección y autentificación

Alrededor de la efigie de Francisco Marroquín se integraron otros mecanismos de protección y autenticación. En la parte superior destacan líneas impresas en relieve sensibles al tacto, diseñadas para facilitar la identificación de la denominación por parte de personas con discapacidad visual.

Líneas inclinadas en la parte superior derecha del Billete Conmemorativo de Q100

En la parte inferior se encuentra una imagen latente con el texto “GB100”, visible únicamente desde determinados ángulos.

Imagen latente en la parte inferior derecha del Billete Conmemorativo de Q100

En el reverso sobresale una tinta especial que cambia de color verde a dorado en el logotipo conmemorativo de los 80 años del Banco de Guatemala.

Tinta especial que cambia de color verde a dorado en el reverso del Billete Conmemorativo de Q100

Reconocimiento también por la divulgación cultural

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, explicó que el premio no solo valoró las características técnicas y de seguridad del billete, sino también el esfuerzo institucional realizado para acercar la numismática y la función de la banca central a la población.

🏆 Durante el evento internacional High Security Printing Latin America 2026, el presidente de la #JuntaMonetaria y del #BancoDeGuatemala, Alvaro González Ricci, recibió el reconocimiento al Mejor Nuevo Billete Conmemorativo de 2026 por el billete conmemorativo de Q100 del Banco… pic.twitter.com/ffydidKeCH — Banco de Guatemala (@Banguat) June 3, 2026

Según indicó, los organizadores destacaron las acciones de divulgación impulsadas por el banco para que los guatemaltecos conozcan mejor el papel de la institución y la importancia histórica de la moneda nacional.

Billete Conmemorativo de Q100 empezó a circular el 25 de mayo de 2026.

El reconocimiento consolida al billete de a 100 nuevo como una de las emisiones conmemorativas más destacadas de la región y posiciona nuevamente a Guatemala entre los referentes latinoamericanos en diseño e innovación aplicada al papel moneda.