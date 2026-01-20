Estado de sitio: Ataques a la PNC redujeron 55% la afluencia a restaurantes y otros sectores refieren impacto

Directivos de sectores de restaurantes, turismo, industria de alimentos e industria en general, exponen sus opiniones sobre los efectos de los ataques a policías y el estado de sitio.

Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT), adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), señaló que, respecto de las medidas anunciadas por las autoridades, como el estado de sitio, el sector reitera su respeto al marco legal y a las acciones realizadas, ya que estas buscan preservar la seguridad y el orden público.

Desde la gremial hacen un llamado a la calma y a la responsabilidad, pues los establecimientos continúan y continuarán operando, priorizando el bienestar de colaboradores, clientes y comunidades, porque también están afectados. “Todos merecemos sentirnos con el bienestar que nos debe brindar la seguridad”, expresó.

El sector entiende que la seguridad es un factor esencial porque genera confianza, ya que el empleo y la actividad económica deben continuar.

Los ataques a policías el domingo 18 de enero impactaron directamente la actividad de los restaurantes, con menor afluencia de clientes y horarios más restringidos. “La gente teme, y ya impactó. Definitivamente sí va a haber un impacto”, expresó Az.

Indicó que, según información del sector, ese día se registró una baja en la afluencia de entre el 50% y 60% en el área metropolitana, con un promedio de reducción del 55%. “Por ejemplo, en la zona 10 bajó casi el 55% la visita de clientes ese día”, añadió.

Aunque no tiene aún otros datos, mencionó que esperan que los problemas cesen. Este lunes todavía se observaba menos tráfico vehicular, y se sabe que universidades y ciertos colegios están cerrados. Esperan que este martes diversas actividades puedan reanudarse.

También hizo un llamado a las autoridades para mantener una comunicación clara y concisa, a fin de no confundir más a la población.

En Guatemala existen alrededor de 20 mil establecimientos de alimentos, como restaurantes, cafeterías y negocios relacionados con el sector gastronómico y la industria turística.

“Lo que nos queda a nosotros como ciudadanos, trabajadores y empresarios es estar en constante comunicación, no alarmarnos más. Tenemos que tomar con liderazgo esta situación, porque no podemos dejar en manos de personas que lamentablemente solo hacen daño a todo el país. Tenemos que seguir, porque el trabajo es importante. La gente necesita llevar alimentos a sus hogares, transportarse. El empresario necesita seguir generando empleo, seguir inyectándole a la economía, y el país necesita seguir operando. No podemos caer en el fatalismo. Entendemos, con dolor y pesar, y definitivamente también preocupación: estamos de luto, lo sentimos, y por eso pido a las autoridades tomar acciones inmediatas para restablecer esta situación”, expresó Az.

Consultado sobre el posible cambio en el comportamiento del consumidor, el ejecutivo respondió se les está brindando información y recomendaciones a empresarios y trabajadores para que tomen con calma las situaciones anómalas. Los trabajadores deben llevar identificación, usar rutas y medios de transporte conocidos, mantener la calma, atender indicaciones de las autoridades e informar a sus empresas si ocurre algo fuera de lo normal”.

El sector está brindando apoyo y transmitiendo tranquilidad, explicó. “Los trabajadores y empresarios importan. Debemos hacer ver a la población que no podemos caer en el fatalismo ni en el negativismo. Tenemos que buscar siempre alternativas que fortalezcan no solo al sector gastronómico, sino a todos los sectores. No podemos parar la economía de Guatemala por lo que ocurrió el domingo”.

Acerca de alternativas para mantener la ocupación hotelera y la afluencia a restaurantes, Az recomendó mantener la comunicación: que los usuarios consulten antes de llegar a una reservación. También sugirió que los empresarios contacten a sus clientes para informarles sobre horarios y condiciones de operación.

Otra opción es el servicio a domicilio, muchas empresas ya lo brindan, en tanto muchos clientes podrían sentirse más seguros si no quieren salir.

Refirió que se debe cuidar al personal. Este lunes les informaron sobre problemas de transporte, lo cual dificulta el traslado hacia y desde algunos lugares.

Agregó que para el sector es fundamental mantener una comunicación permanente y acompañar a los agremiados en la implementación de buenas prácticas operativas o ajustes necesarios, derivados de las dificultades de transporte, pero cumpliendo las disposiciones vigentes y priorizando a las personas y el trabajo digno.

“El servicio responsable y la generación de empleo como Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio, es muy importante para nosotros. Estamos preparados para que los clientes se sientan tranquilos, bien atendidos. No somos ajenos ni antiempáticos; al contrario, entendemos que estamos en un momento de dolor y luto, por eso también estamos fortaleciendo nuestro sistema interno para salir adelante”.

Refirió que lo sucedido les consterna y preocupa, y recordó que han hecho llamados de acercamiento con Gobernación porque “esto se veía venir”. Piden que, con los cambios implementados, se restablezca cuanto antes la seguridad en el país.

Manufactura y distribución de alimentos y bebidas

José Antonio Pivaral, presidente de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), explicó que un estado de sitio representa una situación anormal en la relación entre ciudadanos y gobierno, pues los primeros ven afectados sus plenos derechos ante una circunstancia extraordinaria, en este caso, la inseguridad.

“Entendemos que se trata de una medida preventiva para proteger la vida de todos y facilitar la labor de las autoridades. Sin embargo, está claro que genera incertidumbre y temor”, afirmó.

Desde el punto de vista de la industria de alimentos y bebidas, el impacto inmediato podría ser leve, pero a mediano plazo podría volverse más severo, pues se afecta la inversión en el país y a sectores como el turismo, que tienen un alto consumo de productos con valor agregado local.

En escenarios de incertidumbre y temor, los consumidores tienden a comportarse de formas diversas: por un lado, buscan abastecerse de lo básico, como ocurrió durante la pandemia del covid-19; por otro, la limitada movilidad ciudadana reprime el consumo de servicios relacionados con alimentos fuera del hogar. Así, los más afectados son los servicios de hotelería y restaurantes.

Como medida preventiva, Pivaral comentó que los colaboradores y afiliados de la CGAB han suspendido reuniones o citas no esenciales, con el objetivo de limitar desplazamientos innecesarios. También se ha restringido la distribución de productos en zonas consideradas de riesgo, mientras la situación se aclara.

Turismo

Carlos Ramos, director de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur), afirmó que el sector observa con prudencia la declaratoria del estado de sitio, comprendiendo que es una medida orientada a garantizar la seguridad y el orden.

No obstante, advirtió que puede generar incertidumbre y afectar la percepción del país, especialmente en los mercados internacionales, aun cuando los hechos sean focalizados y no impacten directamente en destinos como Antigua Guatemala.

“En este contexto, el turista nacional y extranjero suele adoptar una actitud de cautela, lo que puede derivar en postergación de viajes o reducción de actividades, principalmente por razones de percepción y prevención”, comentó.

Coincidió en la necesidad de reforzar la comunicación oficial, delimitar con claridad las zonas afectadas y brindar certeza a los visitantes, pues el turismo es un sector clave para el empleo y la economía local.

Ramos expresó condolencias a las familias de los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, reconociendo su entrega y servicio al país.

Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur), afirmó que el lunes se observaba normalidad en el sector. Indicó que hay temor entre algunos, pero otros continúan con sus actividades porque muchas veces no se comprender qué implica el estado de sitio.

Dijo que la información disponible orienta a la población sobre cómo actuar. En cuanto a la afluencia y reservas, aseguró que han estado monitoreando hoteles y se mantiene una alta ocupación por parte de turistas y trabajadores de empresas que llegan al área. Este lunes, los registros eran normales en comparación con semanas anteriores, con entre 65% y 70% de reservas.

Rezzio expresó que el despliegue de fuerzas de seguridad puede brindar mayor confianza para circular por las carreteras.

Añadió que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) emitió un comunicado instando a continuar con normalidad y a promover la seguridad de los destinos. Consideró que el estado de sitio puede ayudar a solucionar la inseguridad del ambiente actual y recalcó que, salvo por el cierre de establecimientos educativos, el resto de actividades continúa operando con normalidad.

Industria en general

Enrique Font, presidente de junta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expuso que como sector industrial esperan que el Estado de sitio se traduzca en resultados claros y contundentes en contra de la ola de violencia que se vive actualmente en el país. Añadió que exigen que este periodo se ejecute con transparencia y estricta rendición de cuentas, y que no se utilice para impulsar decisiones ajenas a su propósito de seguridad, ni para realizar movimientos políticos que desvíen la atención de la urgencia nacional, que es proteger a la población y restablecer el orden.

Respecto al comportamiento que puedan tener los consumidores, comensales o visitantes, el directivo dijo que las empresas continúan operando como espacios formales y seguros para la prestación de bienes y servicios, reforzando sus protocolos de seguridad para colaboradores, clientes y usuarios, en coordinación con las autoridades y respetando las disposiciones vigentes del estado de sitio. Derivado de ello, “los consumidores pueden seguir asistiendo con confianza a estos establecimientos, contribuyendo a la estabilidad económica y social del país sin interrumpir las actividades productivas”.

Entre las medidas que están adoptando ante la situación actual, Font mencionó la continuidad operativa porque la estabilidad económica y el suministro de bienes son fundamentales para la paz social. “Es por ello que las actividades comerciales, productivas y de servicios continúan desarrollándose con normalidad en todo el territorio nacional, velando en todo momento por la seguridad y el bienestar de los colaboradores”, comentó.