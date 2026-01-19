¿Qué está pasando en Guatemala? El estado de sitio, la crisis carcelaria y las advertencias de viaje

Durante la mañana del pasado sábado 17 de enero, el Ministerio de Gobernación informó a la población que las alteraciones registradas en los centros penitenciarios de Fraijanes II, Renovación I y el Preventivo de la zona 18 fueron una reacción de los cabecillas de estructuras criminales que exigían mejores condiciones en las prisiones.

Tras la confirmación de los motines en los tres centros penitenciarios, diversos videos compartidos en redes sociales mostraron cómo los reos incendiaron la cárcel de Renovación 1, en Escuintla, por lo que los Bomberos Voluntarios movilizaron ambulancias como medida preventiva, ante la situación tensa que se vivía en las tres cárceles.

Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó que había 46 guardias del Sistema Penitenciario retenidos por los privados de libertad, quienes comenzaron a expresar una serie de peticiones, como traslados a otras prisiones. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que no negociaría con estos cabecillas.

Ante esta situación, el domingo 18 de enero las fuerzas de seguridad intervinieron en las cárceles controladas por reos y retomaron el control de las prisiones, por lo que también fueron liberados los guardias tomados como rehenes y se neutralizó al principal cabecilla de la mara 18, alias El Lobo, quien presuntamente organizó los motines.

¿Qué pasó en los centros penitenciarios ?

Las fuerzas combinadas ingresaron a los centros penitenciarios y lanzaron gas lacrimógeno para retomar el control de las cárceles. No obstante, esto desencadenó una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del área metropolitana por parte de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Nueve agentes de la PNC murieron tras los ataques armados y otros diez resultaron heridos. Las víctimas fueron identificadas como: Claudia Ramos, Samuel Obispo, José Efraín Barrera, Luis Alexander Pérez, Fernando Batres Ordoñez, Darío Sesam, Sammy Iván López García, Diana Rosmery Chávez Alarcón y Frallan Willian Medrano Pernillo.

Medidas de las autoridades

Con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero. Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo declaró estado de sitio debido a la crisis penitenciaria y los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil.

El mandatario también anunció tres días de luto por los agentes de la PNC abatidos e informó que la disposición del estado de sitio tendrá vigencia a nivel nacional durante 30 días, aunque no afectará la vida cotidiana de los ciudadanos, ya que la medida se limita al apoyo militar en tareas de seguridad, como patrullajes y operativos.

Embajada de EE. UU. en Guatemala activa alerta de seguridad

Aunque el estado de sitio no limita los viajes internacionales, ante los informes de violencia y ataques armados contra la Policía en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, la Embajada de los Estados Unidos en el país recomendó a sus ciudadanos minimizar los desplazamientos innecesarios en la capital y evitar las multitudes.

Asimismo, el consulado ordenó a su personal refugiarse en un lugar seguro e instó a revisar sus planes de seguridad personal, debido a que la situación seguía tensa. Por ello, recomendó a todos los ciudadanos estadounidenses mantener un alto nivel de precaución al movilizarse y seguir los anuncios del Gobierno para obtener información.