Reos amotinados exigían camas King Size, internet y aire acondicionado, afirma el Ejecutivo

Los reclusos de las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres de la zona 18 se amotinaron con el objetivo de recobrar los privilegios que tenían anteriormente y que les fueron retirados por las autoridades penitenciarias, según indicó el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura.

“Estos reos que querían volver a las condiciones de privilegio que tenían anteriormente con aire acondicionado, camas King Size, terminales de internet, etcétera, y que ahora no lo tienen, lo siguen sin tener. Intentaron generar una extorsión al Estado y fracasaron”, aseguró el mandatario.

El presidente afirmó que en ningún momento se estará “negociando” con los reclusos, ni se les devolverán los privilegios otorgados por gobiernos anteriores, ya que el objetivo principal en este momento es garantizar el control en las cárceles del país.

Arévalo también indicó que uno de los principales aspectos que se han considerado es el bloqueo de las señales telefónicas dentro de los penales, y aseguró que ese fue uno de los elementos que permitió retomar el control de la cárcel de Renovación 1.

“Hay bloqueadores que se han ido adquiriendo y de hecho le puedo decir que uno de los datos que permitió el éxito de la operación en Renovación 1 fue precisamente porque se bloqueó la señal en el momento adecuado antes de que comenzara el operativo”, puntualizó el mandatario.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, explicó que la seguridad en las cárceles es el principal objetivo para brindar protección a la ciudadanía. Por ello, se realizan los esfuerzos necesarios para “retomar el control” de los centros carcelarios en todo el país, como parte de los ejes de seguridad implementados por la actual administración.

También reiteró lo dicho por el gobernante, de que “en ningún momento se estará negociando” con estos grupos delictivos como lo hicieron en gobiernos anteriores.