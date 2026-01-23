Estado de sitio: Ejército y PNC mantienen patrullajes en colonias con alta incidencia delictiva

Equipados con armas de diverso calibre, casco, chaleco antibalas y uniforme, soldados del Ejército patrullan nuevamente las calles junto a la PNC. La medida responde al estado de sitio decretado tras los ataques que dejaron 10 policías muertos y al avance de estructuras criminales en zonas urbanas de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños.

Uno de los operativos se desarrolló en El Barrio Gallito, zona 3 de la capital, un área históricamente señalada por la presencia de estructuras criminales.

Según vecinos, se trata de un sector al que solo se puede acceder con el aval de los grupos criminales. En operativos anteriores, las fuerzas de seguridad fueron recibidas con disparos.

En la colonia Guajitos, zona 21, también se registró presencia militar. Vecinos manifestaron que la medida debería mantenerse de forma permanente, debido a la inseguridad que enfrentan a diario.

“Me parece excelente, porque nos sentimos más seguros al ver al Ejército por aquí. Yo casi ni salgo, ni llevo teléfono ni nada, porque me da miedo. Quisiéramos que todos los días los soldados pasaran por aquí”, expresó una comerciante de esa zona.

El despliegue incluye tres metodologías principales: vigilancia en los perímetros de las cárceles, donde ahora el Ejército revisa ingresos y salidas del personal penitenciario; patrullajes combinados con la PNC en zonas de alto riesgo; y puestos de comando y registro en puntos estratégicos, informó Pamela Figueroa, vocera del Ejército.

Agregó que los patrullajes combinados se efectúan en las zonas 5, 11, 12, 18 y 21, así como en Amatitlán y Villa Nueva.

Las autoridades indicaron que se efectúan recorridos a pie y en vehículos, con instalación de puestos de registro. Además, hicieron un llamado a la población a portar sus documentos de identificación en todo momento.

Los operativos se implementaron tras los motines y ataques armados contra la PNC ocurridos la semana pasada, que dejaron un saldo de 10 agentes muertos. Las fuerzas de seguridad buscan restablecer el orden en sectores vulnerables y prevenir nuevos hechos de violencia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

