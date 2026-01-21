Agente de la PNC lucha por su vida tras ofensiva armada del Barrio 18 contra fuerzas de seguridad

A tres días de los ataques armados contra la Policía Nacional Civil (PNC), un agente permanece en estado crítico y se debate entre la vida y la muerte. Está internado en la unidad de cuidados intensivos del IGSS El Ceibal, donde recibe atención bajo estricta supervisión médica, según informó Comunicación Social de la institución.

Las autoridades confirmaron que, hasta este miércoles 21 de enero, tres agentes heridos ya fueron dados de alta: dos de ellos del Seguro Social y uno más de otro hospital. Otros dos policías siguen hospitalizados; uno se encuentra bajo observación y el otro presenta evolución clínica favorable.

De acuerdo con el balance oficial, los atentados dejaron un saldo de diez agentes fallecidos y seis heridos. De estos últimos, tres ya fueron dados de alta, dos continúan bajo observación y uno se encuentra en condición grave.

Los ataques ocurrieron entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero, luego de motines en al menos tres cárceles del país. Integrantes de la pandilla Barrio 18 retuvieron rehenes para presionar por beneficios penitenciarios.

Tras la recuperación del control de las prisiones por parte de las autoridades, se desataron emboscadas contra unidades policiales en varios puntos, entre ellos Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Chinautla.

Como respuesta, El Gobierno decretó un estado de sitio por 30 días y mantiene operativos de seguridad en zonas de alto riesgo y continúa la búsqueda de los responsables de los ataques, identificados como integrantes de estructuras criminales que operan desde las cárceles.

El Congreso de la República aprobó el lunes 19 un apoyo económico de Q100 mil para cada agente herido y un aporte de Q300 mil para las familias de los policías fallecidos, como reconocimiento a su servicio.

