PNC ingresa al Barrio El Gallito y colonia Trinidad, zona 3 capitalina

La Policía Nacional Civil (PNC) ingresó este 9 de noviembre por la tarde al Barrio El Gallito y a la colonia Trinidad, zona 3 capitalina, para realizar un recorrido de seguridad. En el operativo se localizó una motocicleta con reporte de robo.

Durante el patrullaje, agentes de la PNC verificaron la identidad de personas que se encontraban en el área, con el objetivo de establecer si tenían antecedentes policiacos u órdenes de captura vigentes. Todas estaban solventes.

Eber Vásquez, jefe del distrito de la PNC, informó que en la 10a. avenida final del Barrio El Gallito fue localizada una motocicleta de modelo reciente, estacionada. Al verificar su solvencia, esta tenía reporte de robo, por lo que fue confiscada y puesta a disposición del Departamento de Tránsito, con el fin de establecer si fue utilizada para cometer algún hecho delictivo.

Unos 20 agentes recorrieron el lugar a pie y, en una de las calles, hallaron más de 30 motocicletas estacionadas. Cada vehículo fue identificado a través de una plataforma digital, mediante el ingreso de sus placas, para confirmar si tenían reporte de robo. Todos estaban solventes.

De acuerdo con la PNC, el recorrido realizado en la zona 3 es parte de las acciones preventivas y de seguridad ciudadana en las que participan mandos de escala superior, subcomisarios, comisarios, personal antinarcóticos y agentes de distintas comisarías.

“La intención es mantener el control en la colonia Trinidad y el Barrio El Gallito, en el lugar conocido como Las Calaveras, y evitar que se den acciones delictivas”, explicó Edwin Monroy, vocero de la PNC.

Este domingo la PNC también efectuó patrullajes de seguridad en otros puntos de las zonas 3, 6 y 7 de la capital.

Más de 20 agentes de la Policía Nacional Civil patrullan el Barrio El Gallito, zona 3 capitalina, como parte de un recorrido de seguridad y prevención del delito. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Antecedentes

El último operativo realizado en el Barrio El Gallito fue el pasado 25 de septiembre, cuando ocurrió un tiroteo que provocó la muerte del investigador Cleofas Valery Ortega Guzmán.

Durante las diligencias se capturó a 14 personas y a tres menores de edad. Diez de los adultos tenían antecedentes penales. Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales. En esa ocasión se incautaron cinco armas de fuego, entre ellas 13 fusiles.

Transmisión en directo del operativo de este 9 de noviembre