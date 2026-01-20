Dos hombres son atacados a balazos en el Barrio El Gallito y trasladados de emergencia al Hospital General

Dos hombres fueron atacados a balazos en el Barrio El Gallito y trasladados en estado grave al Hospital San Juan de Dios.

Una motocicleta queda tirada en la escena del ataque armado ocurrido en la 6ª avenida y 12 calle C, zona 3. (Foto Prensa Libre: CVB)

Dos hombres resultaron gravemente heridos tras un ataque armado registrado en la 6ª avenida y 12 calle C, zona 3, interior del Barrio El Gallito, informaron este martes 20 de enero los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas los trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde fueron identificados como Jefry Iván Huertas Canté, de 22 años, y Dereck de Jesús Pacheco Cano, de 18.

En el lugar del hecho quedó tirada una motocicleta, aunque se desconoce si pertenecía a las víctimas o a los atacantes.

Hasta ahora se desconocen los móviles del ataque. El Barrio El Gallito ha sido escenario de diversos hechos violentos vinculados a la venta de drogas. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) ha informado que el sector es utilizado como refugio por organizaciones criminales.

