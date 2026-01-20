Justicia
Dos hombres son atacados a balazos en el Barrio El Gallito y trasladados de emergencia al Hospital General
Dos hombres fueron atacados a balazos en el Barrio El Gallito y trasladados en estado grave al Hospital San Juan de Dios.
Una motocicleta queda tirada en la escena del ataque armado ocurrido en la 6ª avenida y 12 calle C, zona 3. (Foto Prensa Libre: CVB)
Dos hombres resultaron gravemente heridos tras un ataque armado registrado en la 6ª avenida y 12 calle C, zona 3, interior del Barrio El Gallito, informaron este martes 20 de enero los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas los trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde fueron identificados como Jefry Iván Huertas Canté, de 22 años, y Dereck de Jesús Pacheco Cano, de 18.
En el lugar del hecho quedó tirada una motocicleta, aunque se desconoce si pertenecía a las víctimas o a los atacantes.
Hasta ahora se desconocen los móviles del ataque. El Barrio El Gallito ha sido escenario de diversos hechos violentos vinculados a la venta de drogas. Además, la Policía Nacional Civil (PNC) ha informado que el sector es utilizado como refugio por organizaciones criminales.
Ataque armado en la 6a. avenida y 12 calle C, zona 3, interior de la Colonia El Gallito.— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 20, 2026
Como resultado, dos hombres gravemente heridos (18 y 22 años) fueron llevados a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. #CVBalServicio pic.twitter.com/Wj48oQChWx