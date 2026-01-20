PNC urge compra de armas tras ataques atribuidos al Barrio 18

Luego de los ataques atribuidos al Barrio 18, la Policía Nacional Civil (PNC) considera urgente la adquisición de armas, chalecos y tecnología para proteger a sus agentes, informó el director David Custodio Boteo.

Agentes de la PNC acordonan el lugar del ataque armado donde Edwin Mayn muri baleado en la 3 avenida y 6 calle en la zona 1 de la capital. Mayn era abogado de Aldo Dupie Ochoa, alias El Lobo, cabecilla del Barrio 18, y de Mara Marta Castaeda Torres, los Bomberos Municipales y Voluntarios cubrieron la emergencia en el lugar tambin resulto herida una mujer que venda manias. Fotografa Prensa Libre: Erick Avila 02/09/2025

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo aseguro que es necesario realizar la compra de armas y equipo para el resguardo de los agentes de la institución, esto luego de los ataques en contra de elementos de la institución atribuidos al Barrio 18. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

Los ataques contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se atribuyen a la pandilla Barrio 18 evidencian la necesidad de adquirir armas y equipo para los agentes de la institución, según el director de la institución, David Custodio Boteo. El equipamiento, puntualizó el jefe policial, mejoraría la seguridad y de los agentes.

El director explicó que están en marcha los procesos para concretar la compra de armas, equipo y chalecos antibalas para los agentes, tomando en cuenta que para junio o julio del presente año se incorporarán más de tres mil nuevos policías que están en formación en la academia de la PNC.

“Las armas, equipo y chalecos están en proceso de compra, ya que se aproxima una nueva promoción para el mes de junio o julio y por lo tanto debemos tener el equipo necesario para dotarlos al momento de su graduación”, afirmó.

Custodio Boteo también indicó que el Ministerio de Gobernación realiza las gestiones con algunos países para la compra directa de armamento, vehículos y equipo tecnológico para la institución.

“El ministro de Gobernación trabaja en la compra de país a país, de armamento, armas largas, armas cortas, equipamiento tecnológico y patrullas policiales para que sea un proceso más transparente y un proceso inmediato”, aseguró.

El estado de sitio, vigente por 30 días, no habilita modalidades especiales de compra.

Equipo de protección

El director de la PNC no descartó la adquisición de cascos para mayor protección de los agentes ante cualquier ataque en contra de su integridad. También indicó que se espera adquirir cámaras corporales para el personal policial.

“Tenemos chalecos para el personal policial; nos faltan cascos, pero ya hay un proceso de compra para asegurar que todos los policías tengan uno en los próximos meses, incluyendo a quienes se graduarán en julio", dijo Custodio.

En cuanto a la protección y blindaje de vehículos para mayor resguardo de los agentes, aseguró que este es “sumamente oneroso” y que solamente sería posible si la Policía Nacional Civil contara con recursos más elevados.

“Se podrían blindar los vehículos, específicamente los de fuerzas especiales, que son los que intervienen en los centros carcelarios y áreas sumamente complicadas. Lo ideal sería que todos los vehículos estuvieran blindados”, puntualizó Boteo.

Estados Unidos o Israel podrían proveer de armas a la PNC

Durante una citación con el diputado José Chic del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad, (VOS), realizada en noviembre del 2025, el director de la PNC explicó que, junto al Ministerio de Gobernación, se preparan compras directas con los gobiernos de Israel y Estados Unidos, lo que evitaría las disputas entre empresas guatemaltecas por las adjudicaciones y posibles denuncias contra los actores que participan en los procesos de adquisición.

En esa ocasión también aseguró que se comprarán armas, equipo policial, patrullas y tecnología, en coordinación con el Sistema Penitenciario (SP).

Agregó que planean implementar unidades de videovigilancia con drones para mejorar el control dentro y fuera de los centros carcelarios.

“Si logramos tener un control externo, vamos a poder garantizar la seguridad, en el sistema carcelario y en la criminalidad”, comentó.

El funcionario detalló que las armas serían adquiridas al gobierno de Israel y los vehículos, al de Estados Unidos.

Custodio dijo que, antes de que concluya el actual gobierno, se prevé la graduación de 12 mil nuevos policías, y que, a la fecha, llevan el 50% de esa meta. Según proyecciones, en los próximos dos años se comprarían 7 mil armas a Israel, aunque no especificó cuándo se realizará la primera adquisición.

