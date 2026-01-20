Cuatro agentes de la PNC siguen hospitalizados tras ataques de pandillas

Tras los ataques simultáneos perpetrados el domingo 18 de enero por pandilleros contra la Policía Nacional Civil (PNC), que dejaron 10 agentes muertos, cuatro policías aún permanecen hospitalizados.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, informó este 20 de enero sobre el estado de salud de los agentes heridos. Indicó que a uno de ellos le fue amputado un dedo de la mano debido a la gravedad de las heridas.

“Yo le puedo garantizar el estado de dos de ellos. Precisamente, los fui a visitar al IGSS de Accidentes, donde pude hablar con ambos. Uno, lamentablemente, ya había perdido un dedo de la mano”, comentó Custodio Boteo.

Agregó que otro agente presenta lesiones y traumas óseos en las piernas.

“Le puedo garantizar que dos de ellos estaban estables. El compañero que falleció hoy permanecía en intensivo desde el mismo día del ataque”, añadió.

“El que falleció ayer estaba en sala de operaciones. Por ende, solo puedo informar que posiblemente cuatro de ellos puedan salvarse”.

¿Quiénes son los heridos?

Según reportes oficiales, los agentes heridos en los ataques atribuidos a pandilleros son:

Sergio Daniel Ichich Caal , asignado a la Comisaría 12, atacado en el callejón 18, El Guayabo, aldea Santa Luisa, municipio de Chinautla, Guatemala.

, asignado a la Comisaría 12, atacado en el callejón 18, El Guayabo, aldea Santa Luisa, municipio de Chinautla, Guatemala. Víctor Adelso Hernández Valenzuela , también de la Comisaría 12, herido en el mismo lugar.

, también de la Comisaría 12, herido en el mismo lugar. Miguel Ángel Lico Meléndez , de la Comisaría 14, herido en la 49 calle y 3.ª avenida, colonia Villa Lobos II, municipio de Villa Nueva, Guatemala.

, de la Comisaría 14, herido en la 49 calle y 3.ª avenida, colonia Villa Lobos II, municipio de Villa Nueva, Guatemala. Sergio Iván García Hernández , de la misma comisaría, también atacado en Villa Lobos II.

, de la misma comisaría, también atacado en Villa Lobos II. Miguel Josué Oviedo Cabrera Felipe, asignado a la Comisaría 15, atacado en el extremo de buses del Transurbano, zona 3 de Bárcenas, municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Apoyo económico a los agentes

El pleno del Congreso de la República autorizó el 19 de enero un aporte económico para las familias de los agentes de la PNC fallecidos en alguno de los trece ataques registrados el domingo 18 de enero, atribuidos a integrantes del Barrio 18.

La propuesta fue presentada por el diputado oficialista Samuel Pérez y recibió el respaldo de legisladores de otras bancadas, quienes expresaron su solidaridad con las familias afectadas.

Finalmente, se aprobó el Acuerdo Legislativo 3-2026, que establece un aporte económico de Q300 mil para cada familia de los agentes fallecidos. Además, se autoriza un apoyo de Q100 mil para los agentes que resultaron heridos, como reconocimiento a su labor en favor de la seguridad nacional.

Los fondos para estos pagos saldrán del presupuesto del Organismo Legislativo.

El18 de enero, Guatemala decretó estado de sitio luego de los motines y ataques contra la PNC.