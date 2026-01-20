Plantean exhibición personal a favor de María Marta Castañeda tras ser aislada en la cárcel Mariscal Zavala

Este martes 20 de enero, el equipo legal de María Marta Castañeda presentó una solicitud de exhibición personal a su favor, luego de que se conociera que había sido aislada en la cárcel Mariscal Zavala, zona 17.

La solicitud fue interpuesta en el Juzgado de Exhibición Personal, ubicado en la Torre de Tribunales, en la capital, y debe ejecutarse en un plazo de hasta 24 horas.

Dicho aislamiento comenzó el lunes 19 de enero, cuando fue llevada a una bartolina en el área de hombres, según se informó.

Uno de los argumentos expuestos en la exhibición es que, el 27 de agosto del 2025, un juez de turno autorizó su traslado a Mariscal Zavala debido a que Castañeda no pertenece a una pandilla y, además, habría recibido amenazas por parte de integrantes de la Mara Salvatrucha. Por tal motivo, el juzgador indicó que debía permanecer en el área de población general y no en aislamiento.

Captura de Castañeda

María Marta Castañeda fue capturada el 27 de agosto del 2025 por su presunta vinculación con el ataque contra la fiscal del Ministerio Público, Mirian Reguero, ocurrido en marzo del 2024, hecho en el que murieron un guardia de seguridad y la madre de la víctima.

El 8 de octubre del 2025, Castañeda —conviviente de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo— fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas, sindicadas de integrar una estructura criminal vinculada al Barrio 18, según informaron fuentes judiciales.

Castañeda fue enviada a prisión preventiva por su posible participación en el atentado contra la fiscal, el cual habría sido ordenado por su pareja.

El 16 de enero del 2026, María Marta Castañeda se presentó al Tribunal de Mayor Riesgo B, donde solicitó una audiencia de aceptación de cargos por encubrimiento propio, en el caso La Sexta, vinculado al crimen de Byron Lima.

En su resolución, el tribunal rechazó la solicitud de aceptación de cargos presentada por Castañeda y se inhibió de seguir conociendo el caso.

