PNC cierra calles y avenidas aledañas a comisarías, direcciones o estaciones ante la amenaza de más ataques

Las calles y avenidas frente a varias comisarías de la Policía Nacional Civil (PNC), como frente a la sede de la División Especializada en Investigación Criminal, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas y el Callejón del Manchén, zona 1 de la capital, permanecen parcialmente cerradas o con circulación restringida, como parte de las medidas adoptadas tras los recientes ataques armados contra estaciones policiales y agentes.

La misma situación se observa en el área del Hospitalito de la PNC y la Dirección General de esa institución.

Cintas de seguridad, patrullas apostadas y desvíos improvisados se han vuelto parte de las acciones, especialmente en zonas donde se reportaron hechos violentos derivados de los motines en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres de la zona 18.

Según la PNC, con estas estrategias pretenden resguardar las sedes policiales, proteger al personal en servicio y prevenir nuevos atentados, mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades han indicado que las restricciones podrían ser temporales y responden a análisis de riesgo efectuados tras los ataques, los cuales, a decir de la PNC, evidencian una amenaza directa contra la infraestructura policial y la vida de los agentes.

En paralelo, han fortalecido los patrullajes y los controles preventivos en los alrededores de las comisarías.

Edwin Monroy, vocero de la PNC, recordó que el 18 de enero los ataques también fueron contra sedes policiales, por lo que hay cierres viales como medida de prevención, ya que hay una alerta de que integrantes del Barrio 18 aún quieren atentar contra agentes o sedes.

El Ministerio de Gobernación no descartó que estas medidas se mantengan en un contexto marcado por el aumento de la presión operativa contra estructuras criminales en las cárceles y las represalias registradas en contra de la PNC con resultado de nueve uniformados fallecidos.

Los motines y los ataques contra la PNC llevaron el Gobierno de Guatemala a decretar estado de sitio durante 30 días.

