Motines y ataques son parte de un plan político-criminal para desestabilizar, asegura el presidente Bernardo Arévalo

Los motines en las cárceles y los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurridos durante el fin de semana, responden a una estrategia intimidatoria y de desestabilización organizada por grupos político-criminales coludidos con ese fin, afirmó el presidente Bernardo Arévalo, durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura.

A criterio del presidente, con estos actos terroristas se pretende, por parte de dichos grupos, “intimidar, desestabilizar, amedrentar y desorientar”, en un intento de generar temor en la población.

“Lo que están buscando es infundir ese temor, esa desestabilización, esa desorientación. No estamos hablando de un único grupo; son distintos actores de tipo criminal oportunista, algunos dedicados al tráfico de drogas, otros dedicados al tráfico de influencias, pero todos se coluden y colaboran alrededor de objetivos que les son comunes”, afirmó Arévalo.

Según el mandatario, estas acciones buscan el debilitamiento de las entidades estatales, especialmente en un momento en el que se avecinan cambios importantes para lograr la recuperación de las instituciones de justicia mediante las elecciones de segundo grado, que ya comenzaron con el proceso para elegir a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Nosotros vemos que, efectivamente, hay actores que están detrás de esto y que, efectivamente, están lanzando mensajes en el momento en el que estamos enfrentándonos a un proceso en donde vamos a recuperar el sistema de justicia gracias a estas elecciones que tenemos en los próximos días” afirmó.

El presidente aseguró que, incluso antes de asumir el cargo, tuvo conocimiento, a través de una fiscalía del Ministerio Público (MP), sobre la colusión entre estos grupos y las pandillas, principalmente el Barrio 18, al que habrían encargado cometer un “atentado” en su contra.

“Mire, la colusión entre estos grupos criminales, como las maras, y actores con intereses más de tipo político, nosotros la conocemos desde el momento en el que, durante la segunda vuelta, una fiscalía del Ministerio Público nos informó de una escucha que habían hecho, porque estaban utilizando los métodos en el marco de una investigación, en donde Barrio 18 discutía el encargo que les habían hecho de cometer un atentado en mi contra. Yo creo que eso queda claro, los mecanismos de colusión que existen”, puntualizó.

No obstante, el presidente aseguró que no tiene pruebas que le permitan referirse a alguien en específico que esté involucrado en este asunto.

“Yo no tengo en este momento pruebas que me permitan utilizar ningún nombre, de manera que no estoy refiriéndome a nadie en específico, sino a un fenómeno que caracteriza este Estado cooptado por las élites político-criminales. Es un sistema de colusión en donde los actores que trafican corrupción, trafican impunidad, trafican negocios turbios, negocian, se unen y tienen capacidad de acción para intereses comunes de la colusión entre los grupos de pandillas”, aseguró.

Comunicación con Estados Unidos

Sobre si se ha tenido alguna comunicación con el Gobierno de los Estados Unidos luego de los motines y atentados contra la Policía Nacional Civil, (PNC), atribuidos al grupo terrorista de la pandilla del Barrio 18, el presidente aseguro que por el momento no se ha tenido conversación alguna a un alto nivel, pero se mantiene el contacto y colaboración con las distintas agencias norteamericanas en materia de seguridad.

“Las fuerzas de seguridad tienen conductos de contacto y colaboración con las distintas agencias norteamericanas que colaboran en distintos ámbitos y ha habido contacto con estas instituciones en el marco del despliegue de sus funciones de seguridad. Entonces ahí ha habido una, pero no ha habido contactos específicos de alto nivel porque ellos están observando la manera como nosotros estamos llevando a cabo esta operación”, aseguro el mandatario.