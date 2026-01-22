Hallan pasaporte de mujer desaparecida en vehículo usado por pandilleros del Barrio 18 en ataques contra la PNC

El Ministerio Público (MP) localizó el pasaporte de una mujer reportada como desaparecida dentro del vehículo utilizado por supuestos pandilleros del Barrio 18 en al menos dos ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado 18 de enero del 2026.

Ese día, miembros del Barrio 18 ejecutaron ataques casi simultáneos contra agentes de la Policía, 10 de los uniformados murieron por las heridas de arma de fuego. Según el Gobierno, estos hechos fueron una reacción de los cabecillas pandilleros ante las acciones emprendidas para desarticular sus estructuras en Guatemala.

Según las autoridades, la propietaria del pasaporte había sido reportada como desaparecida días antes de que se encontrara el documento en el automóvil.

De acuerdo con el ente investigador, las cámaras de vigilancia captaron el momento en que varios sujetos descendieron del vehículo y dispararon contra los policías que se encontraban fuera Palacio de Justicia de Villa Nueva.

Posteriormente, se registró un segundo hecho en Mixco, el cual, según el MP, está vinculado con el ocurrido en Villa Nueva. Las cámaras muestran al mismo automóvil, que más tarde fue abandonado frente a un comercio.

“Lo que se puede observar en las cámaras de vigilancia es que, en un restaurante de esta área de Mixco, abandonan el vehículo en el que participaron los autores materiales del hecho ocurrido en el juzgado de Villa Nueva”, argumentó Recinos.

“También estas personas tienen varias visitas a los centros carcelarios, entre ellos el Fraijanes 2 y el preventivo de la zona 18”, dijo el fiscal Gerson Ariel Recinos, encargado del despacho de la Fiscalía del Distrito Metropolitano.

Por su parte, la PNC informó que la propietaria del vehículo denunció un presunto robo del mismo.

“A eso de las 15.00 horas del 18 de enero, luego de los ataques contra los agentes, una mujer interpuso una denuncia, señalando que le habían robado el carro, el cual habría sido utilizado para atacar a los agentes”, indicó la Policía.

Durante la inspección, además del pasaporte, los fiscales hallaron una huella dactilar, que está siendo analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).