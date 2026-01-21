Mapa de violencia en Guatemala en 2025: 86% de los homicidios se concentró en 10 departamentos

Guatemala cerró el 2025 con una tasa de 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, tras registrar 270 muertes violentas más que en 2024, de acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Durante 2025, el IDD reflejó un comportamiento mixto, con reducciones en siete meses y aumentos en cinco. No obstante, el balance anual fue negativo en varios indicadores clave.

Las denuncias por delitos contra las personas crecieron 3.06%, mientras que los delitos contra la propiedad registraron un incremento significativo de 15.57%, consolidándose como uno de los principales focos de preocupación.

El encargado del IDD, David Casasola, advirtió que “preocupa sobremanera el incremento en los homicidios”, ya que en 2025 se registraron 270 homicidios más que en 2024, además de un aumento del 23% en la cantidad de personas lesionadas.

Aunque en septiembre, octubre y noviembre se reportaron menos homicidios que en los mismos meses del año anterior, en diciembre la tendencia se revirtió, con 49 homicidios más, lo que empujó la tasa interanual hasta 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El último trimestre mostró cifras en ascenso: octubre cerró con 234 homicidios (tasa de 17.1), noviembre con 248 (17.0) y diciembre con 260 homicidios, consolidando el aumento en el cierre del año.

En cuanto al perfil de las víctimas, Casasola explicó que “la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres”, quienes representan el 87.6% del total, concentrándose principalmente en el rango de 18 a 35 años, que agrupa al 58.8% de los casos.

Gráfica del Índice de Denuncias de Delitos (IDD) que muestra el comportamiento y las variaciones mensuales de los homicidios en Guatemala durante 2025.

Alta concentración territorial del homicidio

El análisis territorial evidencia que la violencia letal continúa altamente concentrada. El 86% de los homicidios registrados en 2025 se concentró en solo diez departamentos, encabezados por el departamento de Guatemala, que acumuló el 47% del total nacional.

Guatemala reportó 1 mil 460 homicidios en 2025, lo que representa 162 más que en 2024. Le siguieron Escuintla, con 336 homicidios; Petén, con 171; Chiquimula, con 132; Izabal, con 129 (8 menos que en 2024, aunque se mantiene entre los departamentos con mayor concentración); y Santa Rosa, con 119.

También figuran Jalapa, con 93 homicidios; Zacapa, con 90; Jutiapa, con 79; y Quetzaltenango, con 75 homicidios, 16 más que en 2024.

Comparativo de homicidios por departamento en Guatemala entre 2024 y 2025, que muestra la concentración de la violencia en diez departamentos, encabezados por Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Cien)

A nivel municipal, Casasola subrayó que “uno de cada cinco homicidios ocurrió en el municipio de Guatemala”.

Casasola explicó que la dinámica de los homicidios en el municipio de Guatemala no coincide plenamente con el cierre nacional. Indicó que desde agosto de 2025 se registra una disminución sostenida en la capital, luego de que en el primer semestre los homicidios superaran en promedio los 60 casos mensuales, para descender posteriormente a niveles cercanos a 40.

Añadió que esta variación obliga a analizar qué acciones específicas han incidido en la reducción, aunque recalcó que el fenómeno sigue fuertemente concentrado, ya que cinco zonas —18, 7, 6, 12 y 1— concentran más de la mitad de los homicidios, el 54% de los homicidios, lo que evidencia la necesidad de intervenciones focalizadas por territorio.

Pese al panorama general, el análisis de corto plazo muestra señales moderadas de mejora. “Durante los últimos seis meses de 2025 se observa una leve reducción en la tendencia de homicidios en el municipio de Guatemala, y en diciembre se registraron 38 homicidios, la cuarta cifra más baja del año”, puntualizó.

Lea también: PNC urge compra de armas tras ataques atribuidos al Barrio 18

Extorsiones continúan en ascenso

Respecto a las extorsiones, el IDD reporta que la tasa interanual aumentó de 139.1 a 142.7 denuncias por cada 100 mil habitantes entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

En términos absolutos, se registraron 983 denuncias más que el año anterior, lo que representa un incremento del 1.9% en la tasa.

No obstante, Casasola señaló que “en diciembre de 2025 las denuncias descendieron a 1,608 casos”, lo que refleja una ligera disminución sostenida en el corto plazo, tras el pico de 2,092 denuncias registrado en octubre.

Lea también: Por qué “El Lobo” sigue en Renovación 1 y qué implicaría una eventual extradición