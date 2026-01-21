Pasaporte, vehículos, huellas dactilares y videos: estas son las evidencias que tiene el MP por el ataque contra policías

El Ministerio Público (MP), investiga una serie de hechos criminales ocurridos el 17 y 18 de enero del 2026, atribuidos a la pandilla Barrio 18, en los que se registraron tres motines y siete ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Las diligencias se llevan a cabo en los municipios de Villa Nueva, Chinautla, Villa Canales, Santa Catarina Pinula y Mixco.

Los atentados donde murieron 10 agentes de la PNC fueron represalias por haber sometido a Aldo Duppie Ochoa Mejía, cabecilla del Barrio 18, y por las acciones del Gobierno contra las pandillas en Guatemala, señala el Organismo Ejecutivo.

Gerson Ariel Recinos, encargado del despacho de la Fiscalía del Distrito Metropolitano, informó que se realizan diligencias en distintos escenarios criminales.

“Tenemos en la Fiscalía Municipal de Villa Nueva tres hechos; en la Fiscalía de Chinautla, uno; en la de Villa Canales, uno; en la de Santa Catarina Pinula, uno; y uno más en la Fiscalía Municipal de Mixco”.

Recinos describió que unos sujetos, a bordo de un vehículo, dispararon contra dos agentes de la PNC el 18 de enero pasado, frente al Palacio de Justicia de Villa Nueva.

“Los sujetos se bajan del vehículo y les disparan sin mediar palabra. Posteriormente, se dan a la fuga. Logramos ver este caso a través de algunas cámaras de vigilancia: el vehículo y las siluetas de las personas”, explicó.

Luego del ataque, el MP y la PNC efectuaron tres allanamientos en ese municipio, y dos sospechosos fueron detenidos por portación ilegal de arma de fuego.

El segundo ataque contra la policía ocurrió en Villa Lobos 2, en Villa Nueva, a las 8.40 horas del pasado domingo. Los agentes Sergio Iván García Hernández y Luis Alexander Zetino Pérez resultaron heridos durante el tiroteo.

“En esta escena se recolectaron 53 indicios balísticos, además de biológicos, y estamos a la espera de realizar diligencias urgentes en cuanto a posibles allanamientos derivados de la investigación que nos presentarán los investigadores de la DEIC –Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas–”, comentó Recinos.

Dos agentes de la PNC fueron atacados a balazos frente al Palacio de Justicia de Villa Nueva por sujetos que huyeron en un vehículo, el cual fue utilizado en otro ataque armado contra la PNC en Mixco, según la investigación del MP. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El tercer ataque fue 10 minutos después, a las 8.50 horas, en Bárcenas, Villa Nueva. Los pandilleros operaron del mismo modo, según el MP. Unos sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra una patrulla: un agente murió y otro resultó herido.

“De este hecho ya se generaron siete allanamientos realizados por la Fiscalía de Villa Nueva, y se logró incautar evidencia que servirá para fortalecer la investigación del MP”, explicó el fiscal.

El cuarto tiroteo fue en Mixco, y los indicios apuntan a que serían los mismos sicarios que dispararon frente al Palacio de Justicia de Villa Nueva.

“Este caso está muy relacionado con el hecho sucedido en el juzgado de Villa Nueva. Lo que se puede observar en las cámaras de vigilancia es que, en un restaurante de esta área de Mixco, abandonan el vehículo en el que participaron los autores materiales del hecho ocurrido en el juzgado de Villa Nueva”, argumentó.

El vehículo negro, utilizado por los atacantes y abandonado en un comercio de Mixco, fue inspeccionado por fiscales del MP, quienes hallaron un pasaporte y una huella dactilar. (Foto Prensa Libre: cortesía)

“Estas personas también tienen varias visitas a los centros carcelarios, entre ellos Fraijanes 2 y el preventivo de la zona 18. Además, se encontró evidencia de carácter documental y huellas dactilares que se lograron levantar dentro de la sede del crimen”, dijo el fiscal.

Hallan pasaporte de mujer

Dentro de ese sedán negro, los fiscales del MP hallaron el pasaporte de una mujer que días antes había sido reportada como desaparecida. También detectaron una huella dactilar y están a la espera de los análisis del Inacif para determinar a quién pertenece.

El quinto tiroteo fue en Chichimecas, Villa Canales, donde murieron dos agentes de la PNC. Fiscales y policías hallaron cámaras de vigilancia y otros indicios que siguen bajo análisis para identificar a los sospechosos.

“En este caso deseo no profundizar porque aún estamos con diligencias de investigación, que muy pronto se informarán”, indicó Recinos.

El sexto hecho ocurrió en el lote 3 del sector B de la cumbre del Guayabo, Chinautla, donde dos policías resultaron heridos y uno de los presuntos sicarios murió en el lugar. Además, la PNC reportó la captura de tres pandilleros del Barrio 18 que participaron en el atentado.

“Las personas fueron detenidas en flagrancia y los delitos que se les van a imputar son asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, terrorismo y portación ilegal de arma de fuego”.

A criterio de Recinos, la fiscalía cuenta con evidencia que los implica en el tiroteo contra las fuerzas de seguridad de Guatemala.

El séptimo ataque armado se registró en Santa Catarina Pinula contra dos agentes de la PNC que se movilizaban en una motocicleta.

“Con el seguimiento de cámaras, se logró establecer que los agentes sí fueron perseguidos o vigilados. Asimismo, dentro de la inspección de la escena del crimen se lograron establecer 11 indicios balísticos”, explicó.

A través de las cámaras municipales, el MP estableció que los sicarios huyeron por la 20 calle de la zona 10.