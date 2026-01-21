“La Fiscalía estimó que no es suficiente lo que aparece en el celular”: MP no imputa terrorismo a pandillero

Durante una conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) respondió a los señalamientos del presidente Bernardo Arévalo sobre una supuesta protección por parte del ente investigador hacia integrantes del Barrio 18. Además, explicó por qué no se imputaron los delitos de asesinato y terrorismo a uno de los capturados tras los ataques contra la Policía Nacional Civil (PNC).

Edwin Elías Marroquín Azurdia, fiscal de la Fiscalía contra la Vida, detalló que durante la audiencia de primera declaración contra el presunto integrante del Barrio 18, Harol Yeraldo Salguero Morales, alias Liro Rebelde, se presentó ante el juez el teléfono celular que le fue incautado al sospechoso.

En el dispositivo había videos y conversaciones que, se presume, tendrían relación con los ataques armados del 18 de enero que causaron la muerte de 10 agentes de la PNC.

Marroquín indicó que a Salguero se le incautó droga y un arma de fuego cuando fue detenido por la PNC en la zona 21. Sin embargo, señaló que no se contaba con suficientes elementos para imputarle, en ese momento, los delitos de asesinato o terrorismo.

“La Fiscalía estimó que no es suficiente, lo que aparece en el celular, para imputarle los delitos de asesinato y terrorismo”, afirmó.

Agregó que los mensajes y el video “no son una probabilidad que el sindicado estuvo en uno de los ataques”, y explicó que debe investigarse si Salguero Morales es la persona que habla en los mesajes de audio encontrados en el dispositivo.

El fiscal comentó que, al momento de la captura, habían transcurrido unas 12 horas desde que la fiscalía tuvo conocimiento del hecho. “Fue un tiempo muy corto para practicar un peritaje de voz en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y tener una prueba contundente contra el sindicado”, expresó.

Además, indicó que es necesario profundizar en las pesquisas para ubicar al sospechoso en una escena criminal, realizar un peritaje del arma incautada y analizar los indicios balísticos encontrados.

“Que haya dicho que fue quien estuvo en los tiroteos no es suficiente para imputarle el delito”, señaló Marroquín.

Informó también que se ha conformado un equipo especializado para dar seguimiento a los ataques contra las fuerzas de seguridad, y que será la Fiscalía contra la Vida la encargada de investigar las muertes de los agentes.

#Urgente

Terrorista del barrio 18 responsable de muerte a dos policías en la calzada Aguilar Batres, zona 11 y herir a otros dos la mañana de este domingo, fue capturado.



Se trata de Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde” con rango de “ranflero” de la pic.twitter.com/ORupDpQXqs — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

El lunes 19 de enero, el presunto integrante del Barrio 18 fue ligado a proceso penal por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y posesión de marihuana.

“El MP tiene la oportunidad de profundizar en la investigación para solicitar la modificación del delito durante la siguiente etapa del proceso penal”, explicó el Fiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez.

Porras dice que investiga a funcionarios corruptos

María Consuelo Porras, fiscal general del MP, dijo que han actuado con prontitud y solidez técnica luego de los ataques contra la Policía. Agregó que ha trabajado desde el 17 de enero y coordinó órdenes de allanamiento.

Porras calificó como irresponsables los señalamientos del presidente contra el MP.

“Es irresponsable hablar de hechos que se siguen investigando y que no han sido concluidos”, dijo.