Aplazan audiencia de primera declaración de tres presuntos pandilleros acusados de ataque contra la PNC

Justicia

Aplazan audiencia de primera declaración de tres presuntos pandilleros acusados de ataque contra la PNC

Aplazan para finales de enero audiencia de primera declaración de tres acusados de ataque contra la PNC.

La Redaccción

|

time-clock

Tres supuestos integrantes de una pandilla en la Torre de Tribunales tras señalados de ataques contra la PNC. Foto del 19 de enero. (Foto Prensa Libre)

Para este miércoles 21 de enero estaba programada la audiencia de primera declaración de tres pandilleros señalados de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).


La diligencia fue aplazada porque no se estableció conexión entre el Juzgado de Turno y el Preventivo para Varones de la zona 18, donde están recluidos.

La audiencia se efectuaría a puerta cerrada. Los señalados son: William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias “Hueso”.

El abogado Alex Morales Valdez explicó que en el Preventivo de la zona 18, por ahora, no se permite el ingreso de personal que acompaña los procesos, por lo que no fue posible enlazar para que el juez los escuchara.

EN ESTE MOMENTO

Comisión de Postulación del TSE comienza proceso de selección de candidatos

Right
Elementos del Ejército apoyan labores de seguridad en las calles como parte del estado de sitio establecido en el Decreto 1-2026, vigente hasta el 16 de febrero de 2026. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

Estado de sitio en Guatemala: qué significa, qué implica, hasta cuándo e ¿incluye toque de queda?

Right


La audiencia quedó programada para el 28 de enero, a las 10 horas. Según el abogado, los tres pandilleros están señalados de asesinato en grado de tentativa.

Según las autoridades, la detención se registró en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, luego de una persecución tras un ataque armado contra una subestación de la PNC.

A los capturados se les decomisó un vehículo corinto en el que intentaban escapar y dos armas de fuego: una pistola Tanfoglio calibre .40 y un revólver calibre .38.

Simultáneamente al ataque en Chinautla, se reportaron otros atentados contra agentes de la PNC, con saldo de 10 agentes fallecidos.

LECTURAS RELACIONADAS

ARÉVALO EN CONFERENCIA EL 21-01-2026

Arévalo confirma 23 pandilleros capturados en estado de sitio y el decomiso de armas y vehículos

chevron-right

"Herido, logró enviar un audio": el último mensaje del agente de la PNC Paredes Mayen

chevron-right


Los atentados contra las fuerzas de seguridad se derivaron de motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Centro Preventivo de la zona 18.

El Ministerio de Gobernación ha informado que los motines fueron dirigidos por la mara del Barrio 18, cuyos integrantes exigen comodidades en las cárceles.

Para leer más: Arévalo: motines y ataques a la PNC son reacción de presos que perdieron poder en las cárceles

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

La Redaccción

La Redaccción

Lee más artículos de La Redaccción

ARCHIVADO EN:

Agentes de la PNC Barrio 18 Chinautla Crisis penitenciaria Motines en cárceles Preventivo de la zona 18 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS