Aplazan audiencia de primera declaración de tres presuntos pandilleros acusados de ataque contra la PNC

Para este miércoles 21 de enero estaba programada la audiencia de primera declaración de tres pandilleros señalados de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).



La diligencia fue aplazada porque no se estableció conexión entre el Juzgado de Turno y el Preventivo para Varones de la zona 18, donde están recluidos.



La audiencia se efectuaría a puerta cerrada. Los señalados son: William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias “Hueso”.



El abogado Alex Morales Valdez explicó que en el Preventivo de la zona 18, por ahora, no se permite el ingreso de personal que acompaña los procesos, por lo que no fue posible enlazar para que el juez los escuchara.





La audiencia quedó programada para el 28 de enero, a las 10 horas. Según el abogado, los tres pandilleros están señalados de asesinato en grado de tentativa.



Según las autoridades, la detención se registró en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, luego de una persecución tras un ataque armado contra una subestación de la PNC.



A los capturados se les decomisó un vehículo corinto en el que intentaban escapar y dos armas de fuego: una pistola Tanfoglio calibre .40 y un revólver calibre .38.



Simultáneamente al ataque en Chinautla, se reportaron otros atentados contra agentes de la PNC, con saldo de 10 agentes fallecidos.





Los atentados contra las fuerzas de seguridad se derivaron de motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Centro Preventivo de la zona 18.



El Ministerio de Gobernación ha informado que los motines fueron dirigidos por la mara del Barrio 18, cuyos integrantes exigen comodidades en las cárceles.

