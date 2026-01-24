Hallan uniforme de la PNC, placas oficiales y armas tras captura de nicaragüense en Escuintla

El hallazgo de un uniforme de uso exclusivo de la Policía Nacional Civil (PNC) y posibles placas oficiales marcó los resultados de allanamientos realizados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, como parte una investigación en curso, informaron las autoridades.

Las diligencias se ejecutaron en un inmueble ubicado en una vivienda el interior de una residencial, y estuvieron a cargo de investigadores de la División de Investigación Policial (DIP), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Durante el operativo fueron capturados Luis “N”, de 43 años, de nacionalidad nicaragüense, originario de Esquipulas, Matagalpa, Nicaragua, y Gustavo “N”, de 46 años.

En el lugar se localizaron dos posibles placas de circulación, las cuales, según solvencia, corresponderían a un vehículo asignado a la Subdirección de Investigación Criminal, además de un uniforme completo color azul de uso exclusivo de la PNC.

A los capturados también se les incautó un fusil con el registro borrado, tres pistolas —dos de ellas con licencia de portación—, siete cargadores, 125 cartuchos de distintos calibres y nueve teléfonos celulares, indicios que quedaron bajo resguardo para fortalecer las investigaciones en curso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a los números 110 de la PNC y 1561 de Crime Stoppers.

1/3 En cumplimiento de la #OperaciónCentinela, en un allanamiento realizado por investigadores de la DIP junto a fiscales en carretera al Baúl, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, han sido capturados Gustavo “N”, de 46 años, Luis “N”, de 43 años, de nacionalidad nicaragüense. pic.twitter.com/o9VLyhHQRH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 23, 2026

