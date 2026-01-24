Hallan uniforme de la PNC, placas oficiales y armas tras captura de nicaragüense en Escuintla

Comunitario

Hallan uniforme de la PNC, placas oficiales y armas tras captura de nicaragüense en Escuintla

Un nicaragüense y un guatemalteco fueron capturados con armas, uniforme de uso exclusivo de la PNC y posibles placas oficiales durante allanamientos en Escuintla.

|

time-clock

Dos detenidos son trasladados por autoridades tras allanamientos en Escuintla; se observa un fusil incautado y un uniforme oficial de la PNC

Autoridades trasladan a dos detenidos tras allanamientos en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. En recuadros se observan un fusil decomisado y un uniforme de uso exclusivo de la PNC, localizados durante el operativo. (Foto Prensa Libre: PNC)

El hallazgo de un uniforme de uso exclusivo de la Policía Nacional Civil (PNC) y posibles placas oficiales marcó los resultados de allanamientos realizados en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, como parte una investigación en curso, informaron las autoridades.

Las diligencias se ejecutaron en un inmueble ubicado en una vivienda el interior de una residencial, y estuvieron a cargo de investigadores de la División de Investigación Policial (DIP), en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

Durante el operativo fueron capturados Luis “N”, de 43 años, de nacionalidad nicaragüense, originario de Esquipulas, Matagalpa, Nicaragua, y Gustavo “N”, de 46 años.

En el lugar se localizaron dos posibles placas de circulación, las cuales, según solvencia, corresponderían a un vehículo asignado a la Subdirección de Investigación Criminal, además de un uniforme completo color azul de uso exclusivo de la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Diputado presenta acción legal que exige incluir el finiquito en proceso de selección para magistrados del TSE

Right
ICE arresto de migrantes durante el 2025

Guatemala figura entre los cinco países con más arrestos de latinos sin récord criminal en EE. UU., según informe

Right

A los capturados también se les incautó un fusil con el registro borrado, tres pistolas —dos de ellas con licencia de portación—, siete cargadores, 125 cartuchos de distintos calibres y nueve teléfonos celulares, indicios que quedaron bajo resguardo para fortalecer las investigaciones en curso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a los números 110 de la PNC y 1561 de Crime Stoppers.

Lea también: Cárcel en Masagua sigue estancada, pese a adjudicaciones por más de Q1 mil millones del préstamo del BCIE

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Escuintla PNC Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS