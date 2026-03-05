Guatemala se suma a acuerdo para combatir a carteles del narcotráfico en conferencia liderada por EE. UU.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, afirmó ayer que Guatemala ha reforzado la seguridad en su frontera con México y respalda una mayor cooperación regional para combatir a los “narcoterroristas”, durante la conferencia “Américas contra los carteles”, realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida.

El funcionario explicó que el Ejército mantiene controles y despliegues estratégicos en el límite fronterizo con México, considerado uno de los puntos más vulnerables ante la presencia de organizaciones del narcotráfico.

“Guatemala entiende con absoluta claridad que los carteles no son solo organizaciones criminales. Son estructuras que erosionan la soberanía, distorsionan las economías y se infiltran en las instituciones estatales”, señaló Sáenz durante su intervención ante representantes militares y de seguridad de países de América Latina.

El ministro destacó que el país ya ejecuta la Operación Cinturón de Fuego, una estrategia militar destinada a reforzar la vigilancia en la frontera.

“Para Guatemala, la seguridad fronteriza y la seguridad hemisférica son una prioridad. Por ello estamos trabajando en la Operación Cinturón de Fuego, un despliegue estratégico que asegura nuestra frontera, principalmente la más porosa y peligrosa, con nuestro hermano país México”, afirmó.

Según el titular de la Defensa, el objetivo es cerrar el paso a las economías ilícitas creadas por estas organizaciones criminales y demostrar que el combate al narcotráfico “no se limita a declaraciones en conferencias”.

Sáenz también subrayó que Guatemala apuesta por una cooperación regional más efectiva para enfrentar estas amenazas.

“Necesitamos determinación, habilidades, pero también cooperación real. Nuestro compromiso no se limita solo a palabras”, expuso, al recordar que Guatemala ha contribuido con dos contingentes en Haití para apoyar el restablecimiento del orden y la estabilidad en el Caribe.

Acuerdo regional contra el “narcoterrorismo”

Durante la conferencia, Estados Unidos y casi 20 países de América Latina y el Caribe firmaron una declaración conjunta para ampliar la cooperación en seguridad y combatir el “narcoterrorismo” y el crimen organizado en el hemisferio.

El documento fue leído por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró que el acuerdo busca reforzar las relaciones entre Washington y los países aliados, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio.

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperación en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el narcoterrorismo y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", aseguró Hegseth.

La conferencia reunió a representantes de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, destacó la ausencia de delegaciones de México, Colombia y Brasil, tres de las principales economías y actores en la lucha regional contra el narcotráfico.

Advertencia de Washington

En su discurso inaugural, Hegseth advirtió de que Estados Unidos está dispuesto a lanzar una ofensiva contra los carteles, incluso de forma unilateral, aunque señaló que la prioridad es coordinar acciones con los países aliados.

"Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen", expresó.

La reunión ocurre días después de una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones calificadas como narcoterroristas y en medio de la operación “Lanza del Sur”, con la que Washington asegura haber atacado decenas de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

"Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar", alertó Francis Donovan, comandante del Comando Sur.

