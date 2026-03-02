Mingob dice que narcos mexicanos tienen socios en Guatemala y puede haber recomposición tras muerte de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero recién pasado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales.

Tras lo sucedido, Guatemala ha reforzado la vigilancia en la frontera con México para prevenir posibles acciones luego de la muerte del cabecilla de esa estructura criminal.

En ese sentido, en entrevista en Prensa Libre Radio, este lunes 2 de marzo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, amplió las acciones que impulsa el Gobierno en el asunto.

Indicó que entienden que lo sucedido puede generar una reacción en el país, porque “obviamente estos grupos de narcotraficantes mexicanos tienen socios aquí en Guatemala y puede haber una recomposición en las estructuras del poder de los grupos de narcotraficantes y esto podría terminar afectando las condiciones de seguridad del país”.

Afirmó que han tomado las medidas necesarias para reforzar las comisarías de la Policía Nacional Civil en la frontera con México y que hay coordinación constante con el Ministerio de la Defensa para fortalecer la zona fronteriza y evitar que estos grupos ingresen a Guatemala, ya sea para generar venganzas, ajustes de cuentas o esconderse en el país para reconfigurarse y regresar a su actividad delictiva en el territorio vecino.

El 25 de febrero, el Ministerio de la Defensa informó que envió más vehículos blindados y soldados a la frontera con México tras la muerte de “el Mencho”.

La muerte del narcotraficante desató una respuesta violenta del CJNG, que el 22 de febrero bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos, y enfrentó a las fuerzas de seguridad mexicanas.

