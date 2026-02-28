¿Qué dijo la influencer María Julissa sobre los supuestos vínculos con ‘El Mencho’?

La creadora de contenido María Julissa negó cualquier vínculo con Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que en redes sociales y algunos medios de comunicación la señalara como supuesta colaboradora en su captura.

En entrevista con El Informativo, de NTN24, la joven afirmó que no conoce al capo mexicano y rechazó las versiones que la ubican como una de sus “señoritas de compañía”.

“Absolutamente no –tenía una relación con él–. Yo a él no lo conozco ni de lejos, ni de una fiesta. Yo con él no he tenido ni un vínculo y nadie alrededor de él”, declaró.

Según explicó, los rumores comenzaron como una burla en redes sociales impulsada, dice, por detractores de su pareja, el creador de contenidos colombiano conocido como ‘MrStiven TC’.

A juicio de Julissa, esas versiones se viralizaron hasta convertirse en información falsa replicada en distintas plataformas.

“Realmente la comunidad de otros creadores de contenido son niños y empezaron como un juego, burlándose”, comentó. “Después empezaron a crear audios y fotografías con IA… Entonces, me vincularon con él y yo solo me levanté una mañana y aparecí en todas las noticias”, dijo en la entrevista.

María Julissa aseguró que ha permanecido en Colombia en los últimos días y que la última vez que viajó a Hermosillo, Sonora, México, su ciudad natal, fue el 10 de enero pasado.

Teme por su seguridad

La influencer indicó que se enteró de la polémica por medio de redes sociales como X, TikTok y Facebook. Añadió que la situación ha tenido consecuencias personales, ya que teme por su seguridad y la de su familia.

“Temo por mi vida porque hay gente que está mal informada y pueden ocasionar algo que, Dios guarde, no queremos una muerte o algo así”, expresó.

Señaló que ha recibido “amenazas” de seguidores de otros youtubers, aunque aclaró que no provienen de organizaciones delictivas.

Antes de conceder la entrevista, María Julissa utilizó sus propias redes sociales para desmentir publicaciones que la mencionaban como presunta acompañante del Mencho.