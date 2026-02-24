Verificamos por usted: ¿La influencer María Julissa está vinculada con la muerte de “El Mencho”?

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, han empezado a surgir noticias falsas e hipótesis sobre su fallecimiento.

Una de las más difundidas en redes sociales señala que una creadora de contenido llamada María Julissa habría estado vinculada con el operativo que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes.

Todo habría comenzado con un video en el que supuestamente se escucha la voz de Oseguera Cervantes, quien afirma que la creadora de contenido lo habría "vendido" y ordena asesinarla junto con su familia.

"Escúcheme bien, wey, nos cayeron, nos vendió la María Julissa; si no te contacto, manda a quebrar a toda su descendencia", se escucha en el supuesto audio.

Sin embargo, varios medios y agencias han confirmado que el audio es falso y que fue elaborado con inteligencia artificial.

En primer lugar, un análisis revela que el audio carece de naturalidad en la voz, con un tono robótico y monótono característico de los programas de síntesis.

Fuentes extraoficiales indican que una mujer de origen sonorense, identificada como 'María Julissa' y señalada como dama de compañía e influencer, era parte del círculo de confianza del capo Nemesio Oseguera Cervantes alias “el mencho” y habría dado su ubicación exacta. pic.twitter.com/H82WudrLZF — chore (@takia_fazzo) February 24, 2026

Por otro lado, una búsqueda con palabras clave en medios de comunicación y una revisión de los canales oficiales de las fuerzas de seguridad no arrojan evidencia sobre la existencia de esta filtración.

Asimismo, tampoco consta que alguna autoridad oficial o policial de México haya validado o difundido este material como parte de las pruebas del operativo.

Un análisis forense de la pieza, realizado con la herramienta de detección de IA Truth Scan, revela que existe un 99% de probabilidad de que el audio esté íntegramente hecho con inteligencia artificial.

Pronunciamiento

La modelo mexicana María Julissa, señalada en el audio como presunta vinculada con la muerte de Oseguera Cervantes, se pronunció en su perfil de Instagram sobre los señalamientos en su contra.

La influencer sonorense María Julissa niega vínculo con "El Mencho" y denuncia publicaciones falsas pic.twitter.com/9QAwlMAcb8 — Dj Metro El Iluminado (@djmetrord) February 24, 2026

En el escrito, la creadora de contenido afirmó que toda la situación es falsa e hizo un llamado a sus seguidores a no dejarse llevar por información errónea.

"No caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales", afirmó Julissa.

