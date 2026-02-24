Internacional
Verificamos por usted: ¿La influencer María Julissa está vinculada con la muerte de “El Mencho”?
En redes sociales ha circulado el rumor de que la creadora de contenido, María Julissa, estaría vinculada con la muerte de "El Mencho", líder del CJNG.
Esta captura de pantalla de la televisión mexicana muestra a Nemesio Oeguera Cervantes, alias "El Mencho", líder de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, han empezado a surgir noticias falsas e hipótesis sobre su fallecimiento.
Una de las más difundidas en redes sociales señala que una creadora de contenido llamada María Julissa habría estado vinculada con el operativo que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes.
Todo habría comenzado con un video en el que supuestamente se escucha la voz de Oseguera Cervantes, quien afirma que la creadora de contenido lo habría "vendido" y ordena asesinarla junto con su familia.
"Escúcheme bien, wey, nos cayeron, nos vendió la María Julissa; si no te contacto, manda a quebrar a toda su descendencia", se escucha en el supuesto audio.
Sin embargo, varios medios y agencias han confirmado que el audio es falso y que fue elaborado con inteligencia artificial.
En primer lugar, un análisis revela que el audio carece de naturalidad en la voz, con un tono robótico y monótono característico de los programas de síntesis.
Por otro lado, una búsqueda con palabras clave en medios de comunicación y una revisión de los canales oficiales de las fuerzas de seguridad no arrojan evidencia sobre la existencia de esta filtración.
Asimismo, tampoco consta que alguna autoridad oficial o policial de México haya validado o difundido este material como parte de las pruebas del operativo.
Un análisis forense de la pieza, realizado con la herramienta de detección de IA Truth Scan, revela que existe un 99% de probabilidad de que el audio esté íntegramente hecho con inteligencia artificial.
Pronunciamiento
La modelo mexicana María Julissa, señalada en el audio como presunta vinculada con la muerte de Oseguera Cervantes, se pronunció en su perfil de Instagram sobre los señalamientos en su contra.
En el escrito, la creadora de contenido afirmó que toda la situación es falsa e hizo un llamado a sus seguidores a no dejarse llevar por información errónea.
"No caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales", afirmó Julissa.
Lea también: “Soy Mencho, wey”: ¿Es real el audio del supuesto líder del CJNG que circula en redes sociales?