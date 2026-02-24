“Tapalpa Country Club”: Cómo era la guarida en Jalisco donde se resguardaba “El Mencho”

Han aparecido nuevos detalles del operativo ocurrido el pasado 22 de febrero, en el que se reportó la muerte de Nemedio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación, a manos de fuerzas mexicanas, con apoyo de Estados Unidos en el aspecto de inteligencia.

Uno de los aspectos que más llama la atención fue la guarida donde se resguardaba Nemedio Oseguera Cervantes, ya que varios medios afirman que se trata de un lujoso complejo residencial ubicado en Tapalpa, Jalisco, donde fue encontrado por las autoridades, que lo persiguieron hasta neutralizarlo.

Una cabaña rústica fue el lugar donde se resguardaba Nemedio Oseguera Cervantes, la cual formaba parte del denominado Tapalpa Country Club, un espacio exclusivo residencial con la característica de estar rodeado de naturaleza.

Presuntamente, las autoridades mexicanas lograron dar con la guarida de Nemedio Oseguera Cervantes cuando lo rastrearon en una de sus visitas a una de sus parejas sentimentales.

Más específicamente, Tapalpa Country Club se encuentra ubicado en el kilómetro 5.4 de la carretera Tapalpa-San Gabriel, en el sur del estado de Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

Este era el refugio de "El Mencho" en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

La casa, de acuerdo con imágenes brindadas por las autoridades, era una pequeña cabaña rodeada de bosque. Presuntamente, Nemedio Oseguera Cervantes intentó escapar hacia la naturaleza cuando fue hallado por las autoridades.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, afirmó que el cabecilla del CJNG huyó al bosque en compañía de varios de sus colaboradores, quienes fueron capturados por militares mexicanos.

Un altar y tratamiento renal, así era el refugio de "El Mencho"



El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.



En la exclusiva… pic.twitter.com/nVczAq8WM5 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 24, 2026

Las autoridades señalaron que Nemedio Oseguera Cervantes fue trasladado a un centro médico en Morelia, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

