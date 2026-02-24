Cancillería confirma que no hay guatemaltecos detenidos ni fallecidos tras incidentes por la muerte de “El Mencho” en México

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó este martes 24 de febrero que la Red Consular de Guatemala en México confirmó que, hasta el momento, no hay reporte de guatemaltecos detenidos o fallecidos en relación con los sucesos del domingo pasado en ese país, donde Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, fue abatido.

El Minex afirmó que los consulados guatemaltecos se mantienen en constante comunicación con las autoridades locales y que, en caso de registrarse información sobre algún incidente que involucre a connacionales, compartirán los datos correspondientes.

Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, de 59 años, era el narcotraficante más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de US$15 millones.

Nació en Aguililla, estado de Michoacán (oeste), puerta de entrada a una inhóspita zona montañosa donde los cultivos ilegales de marihuana florecieron cuando Oseguera era niño.

El cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido durante un operativo con fuerzas de seguridad en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, Jalisco.

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Estados Unidos declaró terroristas desde el 2025.

Tras conocerse la muerte del narcotraficante, México vivió una jornada de caos, pues hubo narcobloqueos, tiroteos y vehículos incendiados.

