“Soy Mencho wey”: ¿Es real el audio del supuesto líder del CJNG que circula en redes sociales?

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", han surgido numerosas imágenes, videos y audios presuntamente del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Uno de ellos es un audio que habría circulado en redes sociales en donde, supuestamente el líder del CJNG habría intimidado a policías.

Sin embargo, tanto las autoridades mexicanas como usuarios en redes sociales han demostrado que el audio de "El Mencho", es falso, y que corresponde a publicaciones del año 2016 y que, en su momento, no fue plenamente autenticada.

Incluso, algunos usuarios han dicho que este audio es utilizado constantemente en contenido de comedia o en memes populares.

Lea también: ¿Quién podrá reemplazar a “El Mencho”? Los posibles cabecillas del CJNG en México y EE. UU.