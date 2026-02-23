Internacional
“Soy Mencho wey”: ¿Es real el audio del supuesto líder del CJNG que circula en redes sociales?
En redes sociales ha circulado un video en donde supuestamente se escucha a "El Mencho", líder del CJNG, mientras intimida a unos policías.
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", han surgido numerosas imágenes, videos y audios presuntamente del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Uno de ellos es un audio que habría circulado en redes sociales en donde, supuestamente el líder del CJNG habría intimidado a policías.
Sin embargo, tanto las autoridades mexicanas como usuarios en redes sociales han demostrado que el audio de "El Mencho", es falso, y que corresponde a publicaciones del año 2016 y que, en su momento, no fue plenamente autenticada.
Incluso, algunos usuarios han dicho que este audio es utilizado constantemente en contenido de comedia o en memes populares.
