Jessica Oseguera: quién es la “La Negra” y cómo está vinculada a “El Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero, a manos de las autoridades mexicanas, ha causado revuelo internacional.

No solo las condiciones en que se llevó a cabo el operativo contra “El Mencho” han generado interés, sino también las consecuencias que esto traerá en el futuro.

Uno de estos aspectos son las personas cercanas a “El Mencho” y cómo comenzarán a generar mayor interés y relevancia tras la muerte del cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación.

Medios como Infobae han mencionado de forma constante el nombre de Jessica Johanna Oseguera, quien ha cobrado protagonismo, debido a que sería uno de los nombres más propensos a asumir la sucesión del cartel.

Se trata de la hija de “El Mencho”, quien, según el medio, nació en 1987 en California, Estados Unidos, pero pasó la mayor parte de su vida en Jalisco y Baja California.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el 2021 Oseguera, alias “La Negra”, se declaró culpable de participar deliberadamente en transacciones financieras vinculadas con el narcotráfico.

“Oseguera violó las sanciones penales de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) al realizar transacciones inmobiliarias con seis empresas mexicanas que la OFAC había designado previamente como “narcotraficantes especialmente designados””, señala el Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses afirman que Oseguera era propietaria de varias empresas vinculadas con el cartel, entre ellas una marca de tequila, restaurantes y entidades relacionadas con el lavado de dinero.

Tras declararse culpable, Oseguera fue condenada a 30 meses de prisión y recuperó su libertad en marzo del 2022.

Ahora, tras la muerte de “El Mencho”, hay dudas respecto de quién será su sucesor, ya que el núcleo del cabecilla lo componen Jessica Johanna Oseguera y sus hermanos Rubén González y Laisha Michelle Oseguera.

Lea también: Cómo y dónde fue el momento exacto del enfrentamiento en donde falleció “El Mencho”