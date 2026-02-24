¿El “Mencho” padecía alguna enfermedad? qué se sabía sobre el estado de salud del líder del CJNG

Antes de conocerse su muerte el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, las autoridades mexicanas y estadounidenses tenían amplia información sobre Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, incluidos aspectos de su vida personal e incluso de su salud.

Son muchas las teorías que han surgido en torno al estado de salud de Oseguera Cervantes antes de fallecer, ya que algunas personas aseguran en redes sociales que el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió por una enfermedad y no en un enfrentamiento armado con autoridades mexicanas.

Aunque no hubo más actualizaciones sobre su estado de salud, lo que se sabía, de acuerdo con declaraciones de autoridades mexicanas, es que padecía insuficiencia renal.

Esto lo confirmó en febrero del 2025 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Hamid García Harfuch.

“No tenemos conocimiento de algo nuevo, más que lo que se sabe, que tiene alguna deficiencia renal, pero no hay ningún hallazgo nuevo”, afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa matutina.

📌 Omar Harfuch, Secretario de Seguridad, revela que el líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho' padece de insuficiencia renal.



La nota aquí :https://t.co/slGmP2Z49d pic.twitter.com/vocFvu590k — A Diario Istmo (@adiario_istmo) February 26, 2025

Además, medios como El Universal reportaron en el 2019 que Oseguera Cervantes había mandado a construir un hospital en Jalisco donde sería atendido exclusivamente.

La información de que sufría insuficiencia renal no era exclusiva de autoridades mexicanas, ya que desde el 2023 el periodista Ricardo Ravelo, en su libro El Amo de Jalisco, reveló detalles sobre el estado de salud del capo.

Uno de ellos era que se veía obligado a someterse a diálisis para desechar el exceso de líquido en la sangre.

Lea también: ¿De dónde era “El Mencho”? El municipio donde nació uno de los capos más buscados de México