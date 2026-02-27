¿Quién es Yusniel Padrón-Artíles? El exjugador de los Red Sox que fue arrestado por narcotráfico

Durante la noche del pasado miércoles 25 de febrero, la detención del beisbolista cubano, con raíces panameñas, Yusniel Padrón-Artíles, conmocionó a la comunidad deportiva en el condado de Miami-Dade, Florida, principalmente porque llegó a ser uno de los lanzadores de los Medias Rojas de Boston (Red Sox) a principios del 2021.

El lanzador, conocido en el estado de Massachusetts como “El Salsa”, iba a ser el pelotero de reserva del equipo de Cuba que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo a partir del próximo jueves 5 de marzo; sin embargo, fue acusado por las autoridades de Miami de “tráfico de cocaína” en territorio de Estados Unidos.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el atleta se encuentra preso en el sur de Florida y sin derecho a fianza, debido a que es investigado por narcotráfico de drogas y armas desde Cuba y Panamá hacia Estados Unidos, por lo que estos cargos podrían tener consecuencias legales de largo alcance.

Por su parte, de acuerdo con el periódico del Gran Miami, El Nuevo Herald, dado que Padrón-Artíles enfrenta dos cargos graves, esto podría poner en peligro su carrera profesional como deportista, a pesar de que el pelotero intentaba consolidarse en el béisbol estadounidense y mantenerse en el radar de la selección nacional de Cuba.

Padrón-Artíles: Acusado de narcotráfico

Las autoridades en el estado de Florida atribuyen al atleta un papel clave en el narcotráfico de cocaína y armas a gran escala en la región, ya que una investigación que se extendió por más de dos meses culminó en el operativo donde arrestaron a Padrón-Artíles y encontraron “hallazgos contundentes”, cuyos detalles aún se desconocen.

Según Telemundo y El Nuevo Herald, la investigación se inició a finales de diciembre del 2025, cuando un informante confidencial alertó a la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade, en Florida, sobre la presunta actividad ilícita de Yusniel Padrón-Artíles, donde proporcionó información suficiente para comenzar a investigarlo.

Asimismo, de conformidad con los últimos informes policiales del condado, el informante confidencial realizó cuatro compras controladas de cocaína bajo supervisión policial en una residencia de Miami-Dade, entre enero y febrero, por lo que posteriormente los agentes decidieron ejecutar una orden de registro en la vivienda del jugador.

Por lo tanto, dentro del dormitorio principal del beisbolista cubano-panameño, los oficiales hallaron 48 bolsas plásticas con aproximadamente 45 gramos de polvo blanco cada una, que se presume era cocaína. Además, localizaron una bolsa adicional con unos 50 gramos de otra sustancia ilegal, de la que aún se desconocen más detalles.

Drogas, armas y dinero

En el operativo también se incautaron dos armas de fuego, las cuales presuntamente fueron reportadas como robadas, y la suma de US$1 mil 300 (Q9 mil 970), repartida entre el dormitorio principal y la sala de la residencia, donde se encontraron dos recibos con el nombre de Padrón-Artíles, lo que lo vincula directamente con la evidencia.

“El historial deportivo del acusado contrasta con los cargos que enfrenta, entre ellos tráfico de cocaína y posesión de un inmueble destinado a actividades de narcotráfico o fabricación de sustancias controladas”, concluyó el portavoz del Centro de Detención Metrowest, donde Yusniel se encuentra a la espera de comparecer ante un juez.