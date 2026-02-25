¿Cómo murió “El Mencho”? los nuevos detalles del operativo que acabó con la vida del cabecilla del CJNG

Conforme pasan los días salen a la luz nuevos detalles del operativo del pasado 22 de febrero que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Nacional de México, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, y permitió localizar a Oseguera Cervantes en un residencial de lujo en Tapalpa, Jalisco.

Medios como BBC señalan que, para hallar a Oseguera Cervantes, las autoridades mexicanas siguieron desde el 20 de febrero a un hombre de confianza de una pareja del capo, quien sería llevada a Tapalpa para encontrarse con el cabecilla del CJNG.

El medio cita declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien aseguró que, luego de que la mujer se retiró, Oseguera Cervantes se quedó en una cabaña ubicada en una zona turística de Tapalpa.

¿Cómo murió Oseguera Cervantes?

Trevilla aseguró que un grupo terrestre llegó al lugar para detener al capo, pero de inmediato miembros de su equipo de seguridad abrieron fuego contra las autoridades mexicanas.

“Fue un ataque muy violento el que llevó a cabo el personal de delincuencia organizada”, señala Trevilla.

En ese momento, el secretario afirmó que Oseguera Cervantes y parte de sus hombres intentaron escapar por el área boscosa.

“Lo ubicaron entre la maleza. Ellos abrieron fuego contra las fuerzas especiales”, afirmó la autoridad mexicana.

Fue entonces cuando los disparos de las autoridades alcanzaron a Oseguera Cervantes y a sus escoltas, quienes resultaron “gravemente heridos”.

Luego del enfrentamiento armado, las autoridades trasladaron a Oseguera Cervantes y a sus hombres a una instalación militar en helicóptero, pero habrían fallecido en el trayecto.

