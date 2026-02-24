Medicinas y ¿una carta a Dios?: Qué se encontró dentro de la guarida donde se escondía “El Mencho”

Luego de conocerse el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, se han revelado nuevos detalles, como la cabaña donde se refugiaba y en la que tenía numerosas pertenencias.

La cabaña, ubicada en un complejo residencial llamado Tapalpa Country Club, habría sido el refugio del cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el lugar donde fue localizado por las autoridades mexicanas.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, comenzaron a circular en redes sociales imágenes en las que se observan los objetos que había dentro de la cabaña, así como otras peculiaridades, como una supuesta carta a Dios.

Infobae, que cita al medio Radio Fórmula, afirmó que en el interior de la cabaña, de dos pisos, pese a contar con estructura y áreas lujosas, predominan el desorden y varios objetos tirados en el suelo.

Las imágenes muestran que áreas como el comedor están llenas de objetos en el piso, mientras que en la cocina se observan alimentos y la mayoría de gavetas abiertas.

Salen a la luz las primeras imágenes de la residencia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.



Aquí vivía, en el Tapalpa Country Club, un exclusivo complejo turístico y residencial.



Se alojaba en la cabaña número 39 del complejo. Una residencia de dos pisos. pic.twitter.com/O7D55gaXlV — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 24, 2026

Por otra parte, Infobae hizo referencia a la insuficiencia renal que supuestamente padecía Oseguera Cervantes, ya que se observan medicamentos para tratar esta enfermedad, como Tationil Plus.

Dentro de la cabaña habría cuatro habitaciones principales y una de ellas —la que más llama la atención— tendría objetos religiosos que presuntamente eran de Oseguera Cervantes.

Más imágenes de la residencia de El Mencho. pic.twitter.com/8YxelN1xxO — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 24, 2026

Según Infobae, en una de las habitaciones principales, supuestamente de Oseguera Cervantes, había un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, así como a San Judas Tadeo y San Chárbel.

Además, en la mesa donde estaban los altares había una carta, presuntamente hecha en enero del 2026, con el salmo 91 escrito.

🇲🇽 | Así era la exclusiva guarida de "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco. Una cabaña de lujo donde las autoridades hallaron desde un altar hasta equipo médico para tratar su insuficiencia renal antes de ser abatido. pic.twitter.com/vGPHitmyEw — Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 24, 2026

El medio añadió que en la mesa también se encontraron un libro de oraciones de Santa Rita de Casia, dirigido al compadrito, así como un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

