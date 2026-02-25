¿Quién lideró el operativo? los detalles de la llamada de Trump y Sheinbaum tras la muerte de “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario Donald Trump conversaron vía telefónica tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, durante un operativo ocurrido el 23 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

“Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México (…) para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

También señaló que la llamada duró aproximadamente ocho minutos y que le explicó a Trump cómo ocurrió el operativo, así como el despliegue que terminó con la muerte de “El Mencho”.

Durante la conferencia de prensa, una de las periodistas cuestionó a Sheinbaum sobre quién lideró el operativo, si México o EE. UU., y la mandataria afirmó que Washington únicamente colaboró en materia de inteligencia.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración de Estados Unidos en el operativo, y fue en materia de inteligencia e intercambio de información. Todo el operativo fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Nacional”, afirmó Sheinbaum.

La pregunta también surgió luego de que el pasado 24 de febrero, durante su discurso del Estado de la Unión, Donald Trump afirmara que EE. UU. jugó un papel “decisivo” para que el Ejército mexicano localizara a “El Mencho”.

Durante el operativo militar, de acuerdo con información de las autoridades mexicanas, fallecieron 27 agentes de seguridad, 46 presuntos miembros del crimen organizado y una civil.

