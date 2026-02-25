Defensa envía más vehículos blindados y soldados a la frontera con México tras la muerte de “El Mencho”

Henry Saenz, ministro de la Defensa, se refirió este miércoles 25 de febrero, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, al caso de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, abatido en México.

Indicó que, en el tema de la frontera con México, los efectos inmediatos no se han hecho sentir.

Añadió que, según autoridades mexicanas, se espera o se proyecta violencia interna en el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que perdió el liderazgo.

Ante lo sucedido en el vecino país, han asignado más vehículos blindados y más personal para reforzar el área fronteriza.

También incrementan los equipos de inteligencia militar. “La frontera está resguardada y segura”, subrayó.

De acuerdo con autoridades mexicanas, Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a un hospital.

Para leer más: La muerte del Mencho no frena al CJNG y abre escenarios de tensión en la frontera con Guatemala

La muerte del narcotraficante desató una violenta respuesta del CJNG, que el domingo 22 de febrero bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos, y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país, incluido el Estado de México, informó la AFP.

En la operación militar y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, según el recuento de autoridades.

Bajo el mando de “El Mencho”, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos.

En diciembre del 2010, el narcotraficante asumió el liderazgo del CJNG.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.