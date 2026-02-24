Tres carteles mexicanos disputan control territorial en la frontera con Guatemala, según la DEA

El operativo efectuado en el estado de Jalisco, México, en el que falleció Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), causó bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos del territorio mexicano.

A raíz de esos hechos, el Gobierno de Guatemala activó medidas preventivas en la frontera con México, principalmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que el despliegue forma parte de la operación Cinturón de Fuego, diseñada para reforzar la presencia militar en la franja fronteriza y en pasos no autorizados.

Añadió que, hasta el momento, no se ha reportado la presencia de grupos armados mexicanos en territorio guatemalteco; sin embargo, advirtió que existe riesgo de desplazamientos o intentos de establecer casas de seguridad por parte de actores vinculados a organizaciones delictivas.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que las unidades destacadas en la frontera permanecen en estado de alerta y que los patrullajes continúan de forma permanente.

Disputa de carteles

Huehuetenango y San Marcos han sido señalados por las autoridades como puntos estratégicos para el trasiego de drogas, armas, contrabando de mercadería y trata de personas. Según investigaciones de la PNC, esas rutas son disputadas por el cartel de Sinaloa y por estructuras que operan en el área, entre ellas Los Huistas y el cartel Chiapas-Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese contexto, la frontera entre México y Guatemala es escenario de una constante disputa territorial entre carteles de la droga. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (NDTA) del 2025, elaborada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), señala que esa zona constituye una compleja red de influencias territoriales.

“La zona fronteriza entre México y Guatemala presenta una compleja red de influencias territoriales por parte de múltiples organizaciones criminales transnacionales”, detalla el documento.

De acuerdo con los mapas de la DEA, el CJNG mantiene presencia significativa en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Tlaxcala. También tiene presencia en estados fronterizos del norte, como Baja California y Chihuahua, y en el sur con Guatemala, en Chiapas y Quintana Roo.

No obstante, el CJNG no es el único cartel que disputa esa franja. El Cartel de Sinaloa, dirigido por los Chapitos —hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán—, controla áreas como Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Asimismo, el cartel del Golfo mantiene presencia en Tabasco y disputa el tránsito ilegal de migrantes, armas y drogas, según la DEA.

Carteles mexicanos catalogados como terroristas

En febrero de 2025, Estados Unidos considerará como grupos terroristas a seis carteles del narcotráfico de México, entre ellos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Además del Cartel de Sinaloa y el CJNG, también fueron incluidos en la lista de grupos terroristas los carteles mexicanos del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

“Designo a las organizaciones antes mencionadas y sus respectivos alias como organizaciones terroristas extranjeras“, indicó el Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos en esa ocasión.