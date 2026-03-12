Capturan en Jalapa al extraditable número 18 del 2026 requerido por EE.UU. por tráfico de fentanilo

El Ministerio Público (MP) coordinó este jueves 12 de marzo con la Policía Nacional Civil (PNC) la aprehensión con fines de extradición de Wilmer “H”, alias “El 7”, requerido por autoridades de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island por conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla o sustancia que contiene fentanilo.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso formaba parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos. Según las pesquisas, entre el 2025 y el 2026 el sindicado habría sido responsable de adquirir y transportar varios kilogramos de fentanilo desde México.

Las autoridades indicaron que el narcótico era trasladado posteriormente a Estados Unidos para su distribución, mientras que las ganancias del narcotráfico eran enviadas desde ese país hacia México, Guatemala y Colombia.

El informe señala que el detenido también habría intermediado en la venta de narcóticos y facilitado su distribución a compradores dentro de la estructura criminal.

.Por aparte, el Ministerio de Gobernación informó en su cuenta de X que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC efectuaron un operativo en Mataquescuintla, Jalapa, donde fue aprehendido el sospechoso, vinculado a estructuras del narcotráfico.

Las autoridades añadieron que con esta captura suman 18 extraditables detenidos en lo que va del 2026. El operativo se desarrolló en Mataquescuintla, Jalapa, donde el requerido fue interceptado por agentes policiales.

