“Las protestas de la población son válidas”: rechazo a cárcel de máxima seguridad en Morales abre debate sobre seguridad

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron la oposición de comunidades de Morales, Izabal, a la construcción de un centro carcelario de máxima seguridad, proyecto que el Ministerio de Gobernación confirmó que continúa en marcha y cuya inversión estimada asciende a Q997 millones.

Representantes comunitarios y vecinos organizaron una caminata en Morales, Izabal, para expresar su rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio.

La manifestación fue encabezada por integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode), quienes caminaron hasta la municipalidad para entregar una carta con inquietudes de las comunidades a las autoridades locales, con el objetivo de que sea trasladada al presidente Bernardo Arévalo. Según los manifestantes, el principal temor es que la instalación del centro penitenciario pueda provocar aumento de extorsiones o hechos de violencia en el área.

Durante el análisis del caso, uno de los expertos afirmó que “las protestas de la población son válidas”, al considerar que la instalación de una prisión para reos de alta peligrosidad cerca de comunidades genera preocupación entre los vecinos. El analista explicó que la instalación de un centro carcelario puede transformar la dinámica social del área.

Según indicó, “te van a poner una cárcel a la par de tu vivienda y es que cambia por completo tu vida”.

Entre las preocupaciones mencionó la posible disminución del valor de las propiedades, la reducción de inversiones privadas y la llegada de familiares de reclusos a la zona.

El experto añadió que “el valor de la propiedad disminuye, las empresas dejan de construir y llega mucha violencia porque llegan familiares de los prisioneros”, situación que, según dijo, aumenta el temor de la población ante posibles fugas o hechos delictivos.

Debate sobre dónde construir las cárceles

En el programa también se discutió la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria del país. Uno de los analistas señaló que la ubicación del proyecto genera dudas por el contexto de seguridad de la región.

Según explicó, “Morales es una zona de gente trabajadora, pero también hay que reconocerlo: es una zona de alto riesgo”.

El experto añadió que en el área existen grupos con capacidad armada, por lo que cuestionó la decisión de instalar allí un centro para reclusos de alta peligrosidad. En ese sentido, opinó que la cárcel pudo haberse ubicado en zonas más aisladas del país. “Yo realmente me hubiera llevado a esa cárcel allá por el Seibo, Petén, Melchor de Mencos, lugares donde hay más territorio y no hay tanto riesgo de fuga”, señaló.

También planteó que las prisiones de máxima seguridad deberían construirse en áreas remotas. “Las quiero en medio de la nada, de la jungla, para que se escapen y veamos cómo salen de cientos de kilómetros de selva”, afirmó.

Sistema penitenciario y prevención del delito

Durante el análisis, los expertos coincidieron en que Guatemala necesita centros penitenciarios más seguros, aunque subrayaron que el problema del crimen organizado también está vinculado al control de las cárceles. Uno de los panelistas señaló que desde los centros carcelarios se siguen coordinando actividades delictivas.

Según dijo, “todo sucede desde la misma cárcel todas las semanas”, al referirse a la organización de extorsiones y otros delitos desde los centros de detención.

El analista agregó que el objetivo de construir cárceles más seguras debería ser evitar que continúe la operación criminal desde el interior del sistema penitenciario. “Sí necesitamos buenas cárceles para que se ejecuten las penas como se deben ejecutar”, expresó.

Postura del Ministerio de Gobernación

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que el proyecto continúa en marcha. El funcionario indicó que la obra forma parte de los nuevos complejos penitenciarios destinados a reclusos de alta peligrosidad, junto con otro centro que se construye en Masagua, Escuintla.

Según explicó, el objetivo es recuperar el control del sistema penitenciario y mejorar las condiciones de seguridad en las cárceles del país.

