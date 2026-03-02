Municipalidad de Morales cuestiona ubicación de cárcel de máxima seguridad mientras Ejecutivo confirma obra

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, ha generado tensiones entre autoridades municipales y el Gobierno central, luego de que el alcalde Mynor Portillo manifestara el rechazo de vecinos al proyecto.

Según el jefe edil, la principal molestia radica en que el Ministerio de Gobernación no socializó previamente la iniciativa con las comunidades cercanas.

“Yo tengo que escuchar a mi pueblo, no a él. Me debo a mi pueblo”, afirmó Portillo al referirse a las declaraciones del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda.

El alcalde aseguró que el terreno donde se prevé edificar el centro carcelario no está aislado, como han indicado autoridades del Ejecutivo.

“La población está a dos kilómetros, dicen ellos. Mentira. En esa finca hay un asentamiento que se llama San Vicente de Paúl, Los Cerritos y otras comunidades cercanas”, expresó el jefe edil.

Portillo cuestionó que el Gobierno anuncie la colocación de la primera piedra el 1 de abril sin haber explicado antes el alcance del proyecto.

“¿Cuándo van a venir a socializar? Si ya han dicho que la cárcel se va a hacer aquí”, señaló.

Temor por seguridad

El alcalde argumentó que el principal temor de la población es la seguridad, debido a recientes fugas de privados de libertad en otros centros carcelarios del país.

“Se han fugado reos y no los han capturado. Hace poco un preso mató a un guardia penitenciario y se dio a la fuga. ¿Será que aquí van a traer niños de párvulos o reos de alta peligrosidad?”, cuestionó.

Añadió que no ha convocado a bloqueos ni manifestaciones, pero que trasladó al presidente de la República y a los ministros de Gobernación y de la Defensa el sentir de las comunidades.

“No me van a ver bloqueando calles ni incitando a la población. Pero si la población decide salir, ya no es mi competencia”, dijo.

El jefe edil también expresó inconformidad porque, en lugar de proyectos de desarrollo, se instale una prisión en el área.

“En vez de traer un Intecap, una universidad o terminar una escuela bicentenario que está a medias, traen una cárcel de máxima seguridad. ¿Eso es desarrollo para Morales?”, preguntó.

Advertencia de antejuicio

Portillo rechazó las declaraciones del ministro de Gobernación, quien advirtió que podría promover el levantamiento del derecho de antejuicio si el alcalde lidera acciones para impedir la construcción.

“Señor ministro, no es la forma de amenazar a un alcalde que solo vela por los derechos de su población”, expresó.

El alcalde señaló que el terreno es una finca del Estado donde actualmente opera una delegación antinarcótica. También aseguró que la municipalidad mantiene convenios de apoyo con la Policía Nacional Civil.

Postura del Ministerio de Gobernación

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que la construcción de nuevas cárceles es necesaria para retomar el control del sistema penitenciario.

“Tenemos ya el proyecto de construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en Izabal y está avanzando también la construcción en Masagua”, indicó.

El funcionario aseguró que se han realizado acercamientos con las comunidades y que se contratará mano de obra local.

“Estamos haciendo un proceso de socialización para que entiendan qué pretendemos hacer y cuál es el objetivo del proyecto”, afirmó.

Respecto de las advertencias de bloqueo, el ministro fue enfático: “Que un alcalde como funcionario público esté amenazando con bloqueos es sumamente grave, porque es delictivo. Si lidera acciones para bloquear la construcción, vamos a hacer las denuncias correspondientes”.

Añadió que el terreno donde se edificará la cárcel es una finca del Estado extinguida a una persona condenada por narcotráfico en Estados Unidos.

Villeda rechazó que el centro penitenciario esté a 300 metros de comunidades.

“La población más cercana está a dos kilómetros”, sostuvo.

El ministro también indicó que se establecerán controles de seguridad para evitar que familiares de privados de libertad se instalen en áreas cercanas, como ha ocurrido en otros departamentos.

