Armas, droga y Q53 mil: lo incautado en la captura de la “Madrina” en Villa Nueva

Las autoridades informaron sobre la captura, en Villa Nueva, de una mujer de 58 años conocida como “La Madrina”, así como de un hombre de 37 años, durante allanamientos efectuados por investigadores de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público.

Según la información oficial, en los inmuebles cateados fueron halladas armas de fuego, municiones, tolvas, teléfonos celulares, radios portátiles, droga, cinco cuadernos con registros de extorsión y más de Q53 mil en efectivo, dinero que presuntamente provendría de cobros realizados por distintas clicas.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los analistas explicaron el alcance de los indicios localizados en los allanamientos y señalaron que el contenido de los teléfonos, los peritajes balísticos y otros análisis serán clave para establecer responsabilidades dentro del caso.

Ambos detenidos fueron trasladados a un juzgado para enfrentar el proceso correspondiente, de acuerdo con las autoridades.

Indicios bajo análisis

En Impacto Directo, afirmaron que en el caso “hay pruebas fehacientes, hay registros de seguimiento a extorsiones, hay efectivo, hay armas, hay drogas, hay joyas”, por lo que consideró que “hay suficientes elementos probatorios como para relacionarla y encausarla en un delito penal”.

Añadieron que, a su criterio, la fortaleza del caso dependerá de que el Ministerio Público logre demostrar la vinculación de la capturada y de que los jueces resuelvan “apegados a derecho”. También señaló que los registros contenidos en los teléfonos podrían aportar información para establecer “cómo es la estructura, quién cobra, quién va a vigilar” y cómo operaba el grupo investigado.

Teléfonos, rastreos y peritajes

Durante la conversación, explicaron que los dispositivos decomisados pueden convertirse en una pieza central de la investigación. Según dijo, mediante orden judicial es posible requerir información vinculada con los teléfonos, incluidos mensajes, ubicaciones y recorridos, lo que permitiría ubicar “en tiempo y espacio” a las personas investigadas.

Uno de los analistas agregó que esa información “puede ayudar a determinar obviamente la participación intelectual y material de una persona en una estructura que se dedica obviamente al tema de la extorsión”. También indicó que las armas decomisadas deben ser sometidas a peritajes balísticos para establecer si son de uso legal o ilegal, si han sido disparadas y si tienen relación con otros hechos criminales.

Plazos de investigación

Señalaron que la ley establece de tres a seis meses para que el Ministerio Público desarrolle una investigación científica con base en teléfonos, impresiones dactilares, documentos y estados de cuenta bancarios. En ese contexto, afirmó que, por la naturaleza del caso, “deben mandarlos a prisión preventiva” mientras el ente investigador determina la responsabilidad material e intelectual de los presuntos implicados.

La discusión en Impacto Directo se centró en que los allanamientos no solo permitieron las capturas, sino que también abrieron una línea de investigación sobre la posible estructura detrás de los cobros de extorsión en Villa Nueva, extremo que deberá ser sustentado por el Ministerio Público ante los tribunales.

