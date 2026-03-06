“Hay una oportunidad de que haya justicia”: detención de exgobernador reaviva caso de ingeniero asesinado

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este viernes 6 de marzo en Chinautla a Fernando “N”, exgobernador de Alta Verapaz, señalado de haber participado en el asesinato de un ingeniero ocurrido en septiembre del 2022, en Cobán.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos abordaron la captura del exfuncionario y analizaron el proceso judicial que podría enfrentar, así como las implicaciones del caso dentro del sistema de justicia.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público capturaron este viernes a Fernando “N”, de 38 años, durante un allanamiento efectuado en un inmueble ubicado en el kilómetro 10.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, en la colonia Fuentes del Valle Norte, en Chinautla.

El detenido es requerido por un juzgado por los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, en seguimiento a un ataque armado ocurrido en septiembre del 2022 en la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz.

Por ser presunto responsable de los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer el delito de asesinato, fue capturado Fernando “N”, de 38 años, durante un allanamiento que fue realizado por investigadores de la DEIC y fiscales, en Chinautla. pic.twitter.com/URU9bpbZgb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 6, 2026

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, José Carlos Aristóteles Dubón Valdez, fue atacada a balazos mientras ingería alimentos en un restaurante y murió en el lugar. Durante la diligencia también fue incautado un teléfono celular que podría ser utilizado como evidencia dentro del proceso judicial.

En Impacto Directo, uno de los analistas explicó que la captura ocurre luego de varios años de investigación y que ahora será determinante la evidencia recopilada por las autoridades.

“Al final del día dan con el paradero de la persona responsable del ilícito y lo que puede tener el Ministerio Público en contundencia es toda la evidencia que se embala en la escena criminal”, señaló.

El experto añadió que, con la detención del sospechoso, el caso entrará a la fase judicial correspondiente.

“Ya entra el contradictorio en su momento oportuno, en su primera declaración, y por el tipo de delito no va a gozar de medida sustitutiva”, afirmó, al referirse al proceso que enfrentaría el detenido.

Condena previa y expectativa de justicia

Por este mismo caso, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Alta Verapaz condenó el año pasado a 40 años de prisión inconmutables a Dora “N”, señalada de haber disparado contra la víctima.

2025: 44 días de trabajo fuerte y firme 💪



✅ Cuarenta años de prisión por asesinato



A petición de la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de ese departamento condenó a 40 años de prisión inconmutables a Dora Sabrina Ortiz Hernández… pic.twitter.com/2CTGk4IBDB — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 14, 2025

Las autoridades establecieron que la mujer fue capturada poco después del crimen tras un seguimiento efectuado mediante cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Cobán. Durante el análisis del caso, otro de los expertos destacó que la captura del segundo presunto implicado abre la posibilidad de que el caso avance en los tribunales.

“Hay una oportunidad a que haya justicia y que realmente estas personas que participaron en el crimen puedan enfrentarla”, expresó.

El analista también señaló que este tipo de avances puede representar un alivio para las familias de las víctimas de hechos violentos. “Cuántos guatemaltecos pierden a un ser querido de esta manera y pasan años sin justicia; esto da esperanza”, agregó.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de captura para continuar con el proceso legal correspondiente.