Guatemalteco recibe pena de muerte por asesinato de su conviviente y su hija en Florida

Angel Cuz Choc, un inmigrante guatemalteco de 33 años, fue condenado formalmente a muerte en el estado de Florida, Estados Unidos este viernes 6 de febrero del 2026, por el asesinato de su pareja, Amalia Coc Choc de Pec, y de la hija de ella, Estrella Anastasia Pec Coc, de 4 años.

La sentencia fue dictada por la jueza del circuito del condado de Hillsborough, Michelle Sisco, casi cuatro meses después de que un jurado recomendara la pena capital por una votación de 10 a 2.

Durante la audiencia, la jueza indicó que el tribunal coincidía con la recomendación del jurado, al considerar la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas durante el juicio.

En la resolución de sentencia, Sisco concluyó que las víctimas sufrieron de manera extrema antes de morir y que el acusado comprendía la naturaleza ilícita de sus acciones.

La jueza señaló que madre e hija “sufrieron mucho” y que las muertes fueron “extremadamente dolorosas”, según expuso al dictar la sentencia.

Por ello, rechazó los argumentos de la defensa que buscaban una condena de cadena perpetua con base en una supuesta enfermedad mental de por vida.

La defensa había presentado pruebas adicionales en diciembre del 2025, incluyendo testimonios de familiares, para intentar evitar la pena de muerte. No obstante, la jueza determinó que no se acreditó la existencia de un trastorno mental que disminuyera su responsabilidad penal.

Con esta resolución, Cuz Choc se integrará al corredor de la muerte de Florida, donde permanecen cerca de 250 reclusos.

De acuerdo con registros oficiales, los condenados a muerte en Florida suelen pasar décadas en el corredor antes de que se resuelvan todas las apelaciones. Cualquier eventual ejecución dependerá de una orden expresa del gobernador del estado, una vez concluido el proceso judicial.

Durante la actual administración estatal, se ha registrado un aumento en el número de ejecuciones, lo que marca una tendencia más activa en la aplicación de sentencias de muerte en comparación con años anteriores.

