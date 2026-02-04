“Son recuerdos dolorosos”: Qué dijo Melinda Gates sobre el caso Epstein y sus vínculos con su expareja Bill

En una reciente entrevista que brindó al pódcast Wild Card, la exesposa de Bill Gates, Melinda, afirmó que los documentos desclasificados sobre el magnate financiero Jeffrey Epstein le traen recuerdos dolorosos y exigió justicia para las víctimas.

"Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, ¿no?, porque me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio", dijo la exesposa del fundador de Microsoft.

Con respecto a los supuestos vínculos entre su exesposo y Epstein, Melinda aseguró que Bill es el único responsable de responder a los señalamientos.

"Sean cuales sean las preguntas que quedan, estas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo", afirmó Melinda.

Los documentos desclasificados sugieren que, en el 2013, Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual, luego de supuestamente acostarse con "chicas rusas".

En los escritos también se señala que Bill Gates habría estado dispuesto a suministrarle antibióticos a Melinda sin su consentimiento.

"Estas afirmaciones, provenientes de un mentiroso reincidente y resentido, son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no mantener una relación con Gates y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo", dijo el representante de Melinda al medio The New York Times.

Melinda y Bill se casaron en 1994 y se divorciaron en el 2021. De acuerdo con la exesposa del fundador de Microsoft, los supuestos vínculos que habría tenido con Epstein fueron uno de los motivos que llevaron a la separación.

Melinda agregó que la reciente publicación del Departamento de Justicia de documentos vinculados a Epstein la llenan de "una tristeza increíble".

"Puedo dejar a un lado mi propia tristeza y mirar a esas chicas y pensar: Dios mío, ¿cómo pudo pasarles algo así? Al menos yo he logrado seguir adelante con mi vida. Espero que se haga justicia para esas mujeres, que hoy ya son adultas", agregó.

