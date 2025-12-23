Viajes en jet y acusaciones de violación: publican nuevos documentos sobre Epstein y así vinculan a Trump

Internacional

Viajes en jet y acusaciones de violación: publican nuevos documentos sobre Epstein y así vinculan a Trump

Una nueva tanda de documentos del expediente sobre Jeffrey Epstein fueron publicadas este martes y en donde también se vincula a Donald Trump.

|

Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Fotografía sin fecha publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes (Oversight Dems) del presidente de EE. UU., Donald Trump (izquierda), hablando con una mujer junto a Jeffrey Epstein. (Foto Prensa Libre: EFE)

El nombre de Donald Trump aparece numerosas veces en una nueva tanda de documentos del expediente sobre Jeffrey Epstein publicados el martes, que ilustran sus vínculos pasados con el delincuente sexual hallado muerto en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que algunos de estos archivos, uno de las cuales muestra que el presidente estadounidense habría viajado varias veces en el jet privado de Epstein, contenían afirmaciones “falsas y sensacionalistas”.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump“, señaló en X el Departamento de Justicia.

El mandatario de 79 años, que no ha sido acusado de ningún delito vinculado con Epstein, pasó la mañana del martes en uno de sus campos de golf en Florida (sur) y no reaccionó de inmediato a la difusión de estos 11 mil nuevos documentos.

LECTURAS RELACIONADAS

Bill Clinton

Caso Epstein: Qué dijo Trump del expresidente Clinton tras publicación de archivos

chevron-right
This photo illustration taken in Washington, DC, on December 19, 2025 shows photographs, including of former US president Bill Clinton, Rolling Stones singer Mick Jagger, Virgin Group chairman Richard Branson and Ghislaine Maxwell, after the US Justice Department began releasing the long-awaited records from the investigation into the politically explosive case of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Víctimas en el caso Epstein se pronuncian tras publicación incompleta de archivos por el Departamento de Justicia de EE. UU.

chevron-right

El Departamento de Justicia ya había publicado el viernes unos 4 mil archivos relacionados con este caso, pero no la totalidad, como exige la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA) aprobada por unanimidad el Congreso.

En declaraciones a periodistas el lunes, Trump insistió en que no aprobaba la difusión de los archivos porque se mancillaría a personas inocentes.

Todo el mundo era amigo de este tipo“, afirmó.

Ocho viajes

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.

LECTURAS RELACIONADAS

Las imágenes del expresidente han ocasionado una ola de críticas. Fotografía: EFE.

Bill Clinton se defiende por publicación de imágenes suyas en los archivos del caso Epstein

chevron-right
Jeffrey Epstein Mick Jagger Michael Jackson Bill Clinton

¿Incumplió Trump la ley? Las sospechas del Congreso de EE. UU. sobre el caso de Epstein

chevron-right

Más de diez años antes, el financista había sido acusado en Florida de recurrir a los servicios de prostitutas menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión de 13 meses en régimen especial, según un acuerdo con un fiscal que le evitó cargos federales.

Trump reconoce haber tratado al financista en la década de 1990, cuando ambos eran figuras del jet set neoyorquino, pero afirma haber roto los lazos con él antes de sus problemas con la justicia.

El presidente estadounidense, que intentó sin éxito impedir la publicación íntegra del expediente Epstein, sostiene además que su relación no era especialmente cercana.

“Cómplices”

Otros dos nuevos documentos llamaron la atención este martes.

LECTURAS RELACIONADAS

Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein

Las fotos que publicaron los demócratas de Jeffrey Epstein junto a Trump, Clinton y otras figuras

chevron-right
This photo illustration taken in Washington, DC, on December 19, 2025 shows photographs, including of former US president Bill Clinton, Rolling Stones singer Mick Jagger, Virgin Group chairman Richard Branson and Ghislaine Maxwell, after the US Justice Department began releasing the long-awaited records from the investigation into the politically explosive case of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Caso Epstein: Quiénes aparecen en las nuevas fotos publicadas por el gobierno de EE. UU.

chevron-right

El primero es una carta atribuida a Epstein y dirigida a Larry Nassar, exmédico del equipo estadounidense de gimnasia condenado a cadena perpetua por cientos de agresiones sexuales.

En la misiva, aparentemente escrita por Epstein durante el primer mandato de Trump, el financista se queja de que él y Nassar estaban presos mientras que el “presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas”. Y prosigue: “Cuando pasaba una joven bella, le encantaba ‘meter mano'”.

Otro documento destacado es un intercambio de correos electrónicos en 2019 entre agentes del FBI que mencionan la existencia de diez presuntos “cómplices” de Epstein en Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia debe arrojar más luz sobre quiénes estaban en la lista, cómo estaban involucrados y por qué decidió no procesar” a esas personas, reaccionó el martes el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.

El vicefiscal general, Todd Blanche, achacó el retraso en la publicación de los documentos a la necesidad de proteger las identidades de las más de 1 mil víctimas de Epstein.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.

Acusaciones

Entre los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein figura un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El texto, incluido en una nueva partida de miles de documentos publicada este martes, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles han sido censurados.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados “contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020″.

Lea también: ¿Qué dice la presunta carta de Trump a Epstein? La Casa Blanca cuestiona la similitud de la firma

ESCRITO POR:

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Abuso sexual Audiencias EE.UU. Donald Trump  Jeffrey Epstein Tendencias internacionales Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS