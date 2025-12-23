Viajes en jet y acusaciones de violación: publican nuevos documentos sobre Epstein y así vinculan a Trump

El nombre de Donald Trump aparece numerosas veces en una nueva tanda de documentos del expediente sobre Jeffrey Epstein publicados el martes, que ilustran sus vínculos pasados con el delincuente sexual hallado muerto en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que algunos de estos archivos, uno de las cuales muestra que el presidente estadounidense habría viajado varias veces en el jet privado de Epstein, contenían afirmaciones “falsas y sensacionalistas”.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump“, señaló en X el Departamento de Justicia.

El mandatario de 79 años, que no ha sido acusado de ningún delito vinculado con Epstein, pasó la mañana del martes en uno de sus campos de golf en Florida (sur) y no reaccionó de inmediato a la difusión de estos 11 mil nuevos documentos.

El Departamento de Justicia ya había publicado el viernes unos 4 mil archivos relacionados con este caso, pero no la totalidad, como exige la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA) aprobada por unanimidad el Congreso.

En declaraciones a periodistas el lunes, Trump insistió en que no aprobaba la difusión de los archivos porque se mancillaría a personas inocentes.

“Todo el mundo era amigo de este tipo“, afirmó.

Ocho viajes

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.

Más de diez años antes, el financista había sido acusado en Florida de recurrir a los servicios de prostitutas menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión de 13 meses en régimen especial, según un acuerdo con un fiscal que le evitó cargos federales.

Donald Trump flew on Jeffrey Epstein’s private jet at least 8 times, new documents reveal.



Ghislaine Maxwell was also onboard for at least four of those trips.



(https://t.co/PEKdFRZkE4) pic.twitter.com/5xduQK6C7R — Pop Base (@PopBase) December 23, 2025

Trump reconoce haber tratado al financista en la década de 1990, cuando ambos eran figuras del jet set neoyorquino, pero afirma haber roto los lazos con él antes de sus problemas con la justicia.

🇺🇸 A new batch of files released by the US government in relation to the notorious late sex offender Jeffrey Epstein contains numerous references to Donald Trump, including documents detailing flights he took on his then close friend's private jet.

➡️ https://t.co/FqxO73rdDr pic.twitter.com/Fs4RL0IjD2 — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025

El presidente estadounidense, que intentó sin éxito impedir la publicación íntegra del expediente Epstein, sostiene además que su relación no era especialmente cercana.

“Cómplices”

Otros dos nuevos documentos llamaron la atención este martes.

El primero es una carta atribuida a Epstein y dirigida a Larry Nassar, exmédico del equipo estadounidense de gimnasia condenado a cadena perpetua por cientos de agresiones sexuales.

En la misiva, aparentemente escrita por Epstein durante el primer mandato de Trump, el financista se queja de que él y Nassar estaban presos mientras que el “presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas”. Y prosigue: “Cuando pasaba una joven bella, le encantaba ‘meter mano'”.

Otro documento destacado es un intercambio de correos electrónicos en 2019 entre agentes del FBI que mencionan la existencia de diez presuntos “cómplices” de Epstein en Estados Unidos.

“El Departamento de Justicia debe arrojar más luz sobre quiénes estaban en la lista, cómo estaban involucrados y por qué decidió no procesar” a esas personas, reaccionó el martes el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.

El vicefiscal general, Todd Blanche, achacó el retraso en la publicación de los documentos a la necesidad de proteger las identidades de las más de 1 mil víctimas de Epstein.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo material relacionado con él.

Acusaciones

Entre los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein figura un testimonio captado por el FBI en el que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El texto, incluido en una nueva partida de miles de documentos publicada este martes, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles han sido censurados.

El propio Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados “contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020″.

Lea también: ¿Qué dice la presunta carta de Trump a Epstein? La Casa Blanca cuestiona la similitud de la firma