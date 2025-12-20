Bill Clinton se defiende por publicación de imágenes suyas en los archivos del caso Epstein

El vocero del expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) lo defendió este viernes, luego de que una fotografía del exmandatario en un jacuzzi figurara entre los nuevos archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein.

Ángel Ureña, portavoz del exgobernante, afirmó que existen “dos tipos de personas”: quienes no sabían nada y rompieron relaciones con Epstein cuando salieron a la luz sus crímenes, y quienes “continuaron su relación con él después”. Aseguró que Clinton pertenece al primer grupo.

En un comunicado publicado en X, Ureña criticó la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para la publicación de los archivos, al señalar que la Casa Blanca utiliza la imagen del exmandatario para ocultar una verdad que no quiere que se conozca.

“Todos, especialmente los que apoyan el MAGA, esperan respuestas y no chivos expiatorios”, concluyó el vocero.

La reacción surgió luego de que el DOJ publicara miles de archivos para cumplir con el plazo que la ley les da para liberar los archivos y que entre ellos figurara una fotografía de Bill Clinton dentro de un jacuzzi con una persona al lado con el rostro censurado.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3 mil 965 archivos, con un tamaño aproximado de 3 gigabytes, repartidos en cuatro nuevos conjuntos de datos.

La mayoría son documentos en formato PDF, además de un archivo de video y varias imágenes individuales, algunas de ellas integradas en expedientes de múltiples páginas.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.