Víctimas en el caso Epstein se pronuncian tras publicación incompleta de archivos por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Por ley, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) debía revelar los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein a más tardar el viernes 19 de diciembre. Sin embargo, solo han divulgado algunos, y muchos de estos han sido censurados.

Muchas víctimas expresaron su indignación por la censura de los archivos e hicieron ver que también habían muchos archivos faltantes.

"Hay muchísima información, pero no tanta como nos hubiera gustado ver", señaló Dani Bensky, sobreviviente de Epstein, en una entrevista con NBC News.

Otra sobreviviente elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse redimida por el reconocimiento de su caso. "Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida" declaró a través de sus abogados.

Por su parte, muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados ya que gran parte de los documentos tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que alimenta las dudas sobre si la publicación pondrá fin a las persistentes teorías de conspiración sobre un encubrimiento al más alto nivel.

Los demócratas exigieron respuestas el sábado pasado después de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de ser visible en la publicación en línea del Departamento de Justicia.

"Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar", dijo el senador demócrata Chuck Schumer. "Este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia".

La respuesta de las autoridades

Sin embargo, el DOJ aseguró que el presidente, Donald Trump, "no tiene nada que ver" en la eliminación de archivos del caso.

"Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump con el señor Epstein", precisó el fiscal general adjunto, Todd Blanche a la cadena NBC.

Blanche agregó que la "idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda".

Una de las víctimas de Epstein, Jess Michaels, dijo que pasó horas revisando los documentos para encontrar su declaración y las comunicaciones de cuando llamó a una línea de denuncias del FBI.

"No encuentro ninguna de ellas", le dijo a CNN. "¿Esto es lo mejor que puede hacer el gobierno? Ni siquiera una ley del Congreso nos está dando justicia".

Aun así, los archivos arrojan algo de luz sobre los lazos íntimos del desacreditado financiero con los ricos, famosos y poderosos, quien alguna vez fue uno de sus amigos cercanos, entre ellos.

Entre el material que se empezó a publicar el viernes hay múltiples fotografías que muestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluidos los cantantes Mick Jagger y Michael Jackson, en compañía de Epstein.

Además también hay fotografías inéditas del desacreditado expríncipe británico Andrés lo muestran recostado sobre las piernas de cinco mujeres.

Con información de EFE