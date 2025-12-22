Caso Epstein: Qué dijo Trump del expresidente Clinton tras publicación de archivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes 22 de diciembre que "odia" que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata Bill Clinton en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero afirmó que eso fue lo que pidieron "los demócratas".

"A mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos", declaró en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su administración el pasado viernes, diciendo que "todo el mundo era amigo de este tipo" en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que "estaba en todas partes".

"El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", indicó Trump, quien también fue amigo del magnate financiero, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obligaba al Gobierno a divulgar ese día toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información, algo que han criticado las víctimas y el Partido Demócrata.

Entre los documentos que sí fueron publicados figuran fotografías de Clinton, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

Clinton se pronuncia

Clinton pidió este lunes a la administración de Trump que publique inmediatamente todos los archivos en los que él aparezca, al sugerir que el Departamento de Justicia está recurriendo a "filtraciones selectivas" para dañar su imagen.

"Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya", declaró el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a "filtraciones selectivas" para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta la fecha no existen pruebas de que el político demócrata haya participado en los delitos sexuales del magnate neoyorquino.

Critican publicación "parcial"

Víctimas del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, vinculado a élites políticas y de celebridades estadounidenses, denunciaron este lunes la publicación parcial de los archivos del caso por parte del Departamento de Justicia.

"Se nos dijo que aún hay cientos de miles de páginas de documentos sin publicar", afirmaron en el texto. "Son violaciones claras de una ley inequívoca", agregaron.

Solo una parte de los documentos estaba disponible en el sitio del Departamento de Justicia el viernes en la noche y muchos de estos estaban tachados, como una retranscripción de 119 páginas de deliberaciones de un jurado, cuya publicación había sido "autorizada por un juez federal", denuncia el texto.

"Al mismo tiempo, numerosas identidades de víctimas quedaron sin censura, causando un daño real e inmediato", afirmaron.