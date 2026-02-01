Caso Jeffrey Epstein salpica a Brett Ratner, director de “Melania”, por nuevas fotografías divulgadas

Brett Ratner, director del controvertido documental Melania —sobre el papel de Melania Trump como primera dama de Estados Unidos—, aparece junto a una joven en uno de los documentos desclasificados de los llamados archivos Epstein, según reportó este domingo 1 de febrero la BBC.

En una fotografía sin fecha, Ratner abraza por la cintura a una joven mientras ambos están sentados en un sofá junto con Jeffrey Epstein y otra mujer. Los rostros de ambas están cubiertos, por lo que es imposible determinar su edad.

Esa imagen, la más elocuente, forma parte de otro grupo de fotografías en las que Ratner aparece en lo que parece ser una de las mansiones de Epstein, ya sea solo, junto al millonario pederasta o acompañado de otras mujeres, estas también con el rostro cubierto.

Ratner, de 56 años, dirigió la serie de películas Rush Hour (Hora punta) y X-Men: The Last Stand (X-Men: La decisión final).

En el pasado, fue acusado de comportamientos inapropiados por al menos seis actrices, quienes lo denunciaron en 2017, en el apogeo del movimiento Me Too. Una de ellas afirmó que Ratner se había masturbado frente a ella durante un rodaje.

El cineasta siempre negó los hechos, según sus abogados.

La aparición de las nuevas fotos coincide con el estreno del documental Melania en salas de cine, donde al parecer ha tenido una acogida discreta, antes de su llegada al catálogo de Amazon Prime Video.

Según filtraciones, Amazon invirtió 40 millones de dólares (unos Q312 millones), de los cuales 28 millones (Q218 millones) habrían sido destinados a la propia Melania.

La revista Rolling Stone, que califica el documental como “un fracaso en prácticamente todos los aspectos”, señaló este domingo que el rodaje fue caótico y desorganizado, según testimonios de miembros del equipo de Ratner.

Aunque esas personas evitaron criticar a Melania, no hicieron lo mismo con Ratner, a quien acusaron de faltarles al respeto repetidamente. Varios integrantes del equipo solicitaron que sus nombres no aparecieran en los créditos, para no ser vinculados en el futuro con el director.